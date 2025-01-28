Ανακοίνωσε Ομεονγκά ο Πανσερραϊκός

Την τρίτη του προσθήκη στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός, με τον Στεφάν Ομεονγκά να ντύνεται και με τη βούλα στα «ερυθρόλευκα».

Πρόκειται για 28χρονο Βέλγο αμυντικό χαφ, ο οποίος είναι 8 φορές διεθνής με την Κ21 της πατρίδας του και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο Ισραήλ με την Μπνέι Σαχνίν, έχοντας 16 συμμετοχές και 1 ασίστ τη φετινή σεζόν.

Νωρίτερα στην καριέρα του ο Ομεονγκά έπαιξε στη Σκωτία με τις Χιμπέρνιαν και Λίβινγκστον, στην Ιταλία με Πεσκάρα, Αβελίνο και Τζένοα, όπως και στο Βέλγιο, με Μπριζ και την Κ21 της Άντερλεχτ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Stephane Omeonga, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Omeonga είναι γεννημένος στις 28/03/1996 στο Βέλγιο, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και θα φορά με την ομάδα μας τη φανέλα με το no40.

Αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στο Ισραήλ με την Μπνέ Σακχνιν με την οποία είχε 43 συμμετοχές και 1 γκολ, όντας και αρχηγός.

Νωρίτερα έχει αγωνιστεί στην Σκωτία με τις Λίβινγκστον και Χιμπέρνιαν έχοντας 90 συμμετοχές και 1 γκολ, στην Ιταλία με τις Αβελίνο, Πεσκάρα και Τζένοα έχοντας 81 συμμετοχές εκ των οποίων οι 25 στην Serie A και στο Βέλγιο με την U19 της Άντερλεχτ και την Σερκλ Μπριζ. Έχει υπάρξει επίσης διεθνής με την Εθνική Ελπίδων του Βελγίου.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανσερραϊκού Stephane».

