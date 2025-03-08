Σι Τζέι ΜακΚόλουμ: «Παίκτης NBA ο Ναν - Θα μου άρεσε να παίξω στην Ευρώπη κάποια στιγμή»

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης έδωσε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ο οποίος στάθηκε στην ποιότητα του Κέντρικ Ναν, τον αδερφό του Έρικ που παίζει στη Φενέρμπαχτσε αλλά και την ελευθερία που δίνει στους γκαρντ ο Αταμάν.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος σούτινγκ γκαρντ των Νιου Όρλεανς Πέλικανς τόνισε πως ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού ανήκει στο NBA, ενώ αποκάλυψε πως θα του άρεσε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Ευρώπη, παρέα με τον αδερφό του.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την Euroleague: «Νομίζω ότι η EuroLeague έχει κάνει βήματα προόδου, βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση σίγουρα. Προφανώς είναι πιο τηλεοπτικά τα πράγματα, πιο εύκολο να αποκτήσεις πρόσβαση. Έχω την εφαρμογή της EuroLeague. Έχω πολλές διαφορετικές εφαρμογές και τρόπους για να βλέπω τα παιχνίδια του (αδερφού του), είτε αυτό είναι στην EuroLeague ή στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η δημόσια γνώση και η αντίληψη εδώ στις ΗΠΑ, έχει κατά κάποιο τρόπο αλλάξει όσον αφορά την ποιότητα του παιχνιδιού. Προφανώς, έχεις τον Λούκα Ντόντσιτς, έχεις παιδιά που έχουν έρθει από την EuroLeague και έχουν έρθει από την Ευρώπη και είχαν επιτυχημένες καριέρες εδώ. Όλο αυτό κρατάει πίσω από την εποχή του Ρούντι Φερνάντεθ. Ακόμα και νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πώς το παιχνίδι έχει μεγαλώσει και πόσο ανταγωνιστικό είναι εκεί πέρα».

Για το αν ο Κέντρικ Ναν ανήκει στο ΝΒΑ: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι παίκτης του ΝΒΑ. Ήταν καλός όταν ήταν στο πρωτάθλημα. Προφανώς, κάποιοι τραυματισμοί και τέτοια πράγματα τον απέτρεψαν από το να παίξει. Αλλά βλέπετε πώς το παιχνίδι του συνέχισε να εξελίσσεται και το πόσο ολοκληρωμένος είναι. Δεν είναι εύκολο να αφομοιώσεις τον εαυτό σου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχουν κομβικοί παράγοντες όπως η κυκλοφορία της μπάλας. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην πάσα, στο κόψιμο, όχι τόσο πολύ στην ντρίμπλα, αλλά μπόρεσε να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του, στο στυλ του Παναθηναϊκού, συνεχίζοντας παράλληλα να είναι επιθετικός. Και ξέρετε, ο προπονητής του ήταν ο προπονητής που προπονούσε τον αδερφό μου στην Εφές. Και δίνει στους γκαρντ την ελευθερία όταν είναι αρκετά καλοί. Βλέπεις τι κάνει με αυτήν την ελευθερία ο Ναν».

Για το ποιες ομάδες θα περάσουν στο Final 4: «Νομίζω ότι θα κερδίσει η Φένερ. Ο Βεζένκοφ είναι ένα τέρας, οπότε θα διάλεγα τον Ολυμπιακό, την Φένερ, τον Παναθηναϊκό, που είναι είναι ο τρίτος και μετά ο τέταρτος… μια έκπληξη. Νομίζω ότι οι φίλοι μου, ο Τάις, ο Μάικ Τζέιμς, νομίζω ότι έχουν μια ευκαιρία, να μπουν στο Final Four. Νομίζω ότι θα πάω με την Μονακό στο Final Four. Και μετά επιλέγω τη Φένερ να κερδίσει.

Υπέροχος προπονητής, υπέροχη ομάδα. Προφανώς ο Ουέιντ Μπόλντγουιν έρχεται πίσω στη δράση. Έχεις τον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, έχεις καλή περιφέρεια έχεις πολλή κίνηση, έχεις δυνατούς ψηλούς και προφανώς τον αδερφό μου. Είναι δολοφόνος, ένα τέρας. Αρχίζει να συνηθίζει την ομάδα, τον τρόπο που παίζουν. Προφανώς, ξέρετε, τα λεπτά του στο παρκέ έχουν σκαμπανεβάσματα τελευταία, αλλά θα είναι έτοιμος να παίξει όταν ο προπονητής φωνάξει τον αριθμό του. Είναι νικητής. Και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να πάρει ένα πρωτάθλημα και ανυπομονώ να τον δω».

Για το αν θα σκεφτόταν ποτέ να αγωνιστεί στην Euroleague: «Οπωσδήποτε. Αν η γυναίκα μου το εγκρίνει... Θα μου άρεσε να παίξω στην Ευρώπη κάποια στιγμή. Και είχα όνειρα και στόχους και φιλοδοξίες μια μέρα να παίξω με τον αδερφό μου στην Ευρώπη. Προφανώς είναι 37 ετών. Εγώ είμαι 33. Έχω πράγματα να κάνω εδώ. Η οικογενειακή δυναμική παίζει επίσης ρόλο. Έχω παιδιά, Είμαι παντρεμένος, τα παιδιά μου μεγαλώνουν. Η γυναίκα μου είναι οδοντίατρος. Έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή μας και τις αποφάσεις, αλλά, αν όλα τα πράγματα ήταν όπως πρέπει, θα ήθελα πολύ την ευκαιρία να το κάνω. Απλά δεν ξέρω πού είμαι αυτή τη στιγμή από άποψη ζωής.

Έχω δει τον αδερφό μου να παίζει Τουρκία για πολύ καιρό, οπότε έχω μεγάλο σεβασμό για το μπάσκετ της Τουρκίας. Έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη πολλές φορές. Ήμουν στην ασιατική πλευρά, Έχω βρεθεί στην ευρωπαϊκή πλευρά, την εξερεύνησα, χωρίς GPS. Λατρεύω τη Σερβία. Έχω μεγάλο σεβασμό για τη Σερβία, παρακολουθούσα το μπάσκετ, προφανώς τα ντέρμπι. Έχω πάει στην Ισπανία, οπότε αυτά είναι μερικά μέρη που θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω, είτε παίζω είτε όχι. Εγώ σχεδιάζω να πάω εκεί κάποια στιγμή και να πάρω τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου μαζί».

