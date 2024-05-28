Μια μεταγραφή κεντρικού αμυντικού, με… αστερίσκο, θα κάνει ο Παναθηναϊκός, όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης με αφορμή την απόκτηση του Τιν Γεντβάι.



«Πάμε σιγά σιγά στον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Γεντβάι, που είχε δρομολογηθεί εδώ και πολύ καιρό. Η παρουσία του ήταν καθοριστική στη διάρκεια της σεζόν, η ρήτρα του από την Λοκομοτίβ Μόσχας ήταν κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Για τα στόπερ υπάρχουν πλέον Μάγκνουσον και Σένκεφελντ. Έχει και ο Πάλμερ-Μπράουν συμβόλαιο, αλλά θα δούμε πως θα πάει στην προετοιμασία. Θα πάρει τουλάχιστον έναν κεντρικό αμυντικό, ωστόσο αν ο νέος προπονητής υπολογίζει τον Αράο για στόπερ, θα έχει μικρότερη ανάγκη», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους δανεικούς, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι ο Ούγκο θα αποχωρήσει και πως οι επαφές του «τριφυλλιού» με την Σπέτσια για τον Ντραγκόφσκι είναι σε πολύ καλό δρόμο, καθώς η ρήτρα έχει πέσει αρκετά από τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.



Ο Νικολογιάννης ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει του Μαρτίνς, καθώς δεν είναι στην τελική λίστα που έχουν στον Παναθηναϊκό, άσχετα αν μπορεί να προτάθηκε, ενώ αντιθέτως έχουν ξεχωρίσει δύο προπονητές και περιμένουν τις τελικές αποφάσεις τους μέχρι την επόμενη εβδομάδα.



Παράλληλα, σχολίασε ότι πάει πολύ καλά το θέμα του Κώτσιρα και θα ανανεώσει με τους «πράσινους», καθώς μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες θέσεις.



