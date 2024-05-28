Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του Κίναν Έβανς (ο οποίος ήταν κλεισμένος), που τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι Ζάλγκιρις με τη Λιετκαμπέλις και θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 μήνες.



Ο τραυματισμός του Αμερικανού έχει διαφοροποιήσει τις καταστάσεις τις τελευταίες ώρες, με τον ισραηλινό δημοσιογράφο Άριελ Γκίσνμπερ, να κάνει λόγο πως οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνονται για την απόκτηση του Κρις Τζόουνς!



Συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι Πειραιώτες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με την πλευρά του 31χρονου, όμως, δεν «παίζουν» μόνοι τους, αφού την περίπτωση του παίκτη εξετάζουν οι Φενερμπαχτσέ, Βίρτους Μπολόνια και Μπασκόνια.



«Η Παρτιζάν μπορεί να παραιτηθεί από τη διεκδίκησή του, όμως Φενέρ, Βίρτους και Μπασκόνια ενδιαφέρονται έντονα για αυτόν. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ήδη συζητήσεις μαζί του» αναφέρει, χαρακτηριστικά, στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός δημοσιογράφος.

🚨🚨Source tells that Olympiacos started negotiations with Chris Jones!



The race to sign Jones is starting to be crazy - after the injury of Evans, now Olympiacos will try to sign him too!



Partizan may give up on him, while Fener, Virtus and Baskonia are still strong in the mix pic.twitter.com/an8LJ1mhOV May 28, 2024

