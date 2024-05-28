Λογαριασμός
«Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον Κρις Τζόουνς ο Ολυμπιακός»

Με τον Κρις Τζόουνς της Βαλένθια μιλάει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο, Άριελ Γκίσνμπερ

Κρις Τζόουνς

Ιδιαίτερα άτυχος στάθηκε ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του Κίναν Έβανς (ο οποίος ήταν κλεισμένος), που τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι Ζάλγκιρις με τη Λιετκαμπέλις και θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 μήνες.

Ο τραυματισμός του Αμερικανού έχει διαφοροποιήσει τις καταστάσεις τις τελευταίες ώρες, με τον ισραηλινό δημοσιογράφο Άριελ Γκίσνμπερ, να κάνει λόγο πως οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνονται για την απόκτηση του Κρις Τζόουνς!

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι Πειραιώτες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με την πλευρά του 31χρονου, όμως, δεν «παίζουν» μόνοι τους, αφού την περίπτωση του παίκτη εξετάζουν οι Φενερμπαχτσέ, Βίρτους Μπολόνια και Μπασκόνια.

«Η Παρτιζάν μπορεί να παραιτηθεί από τη διεκδίκησή του, όμως Φενέρ, Βίρτους και Μπασκόνια ενδιαφέρονται έντονα για αυτόν. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ήδη συζητήσεις μαζί του» αναφέρει, χαρακτηριστικά, στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός δημοσιογράφος.

Πηγή: sport-fm.gr

