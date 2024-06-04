Νέα διάσταση στο «θρίλερ» Παναθηναϊκού και Μαουρίτσιο Σάρι!



Λίγα λεπτά μετά το δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Τζανλούκα Ντι Μάρτζο, στο οποίο έγινε λόγος για αρνητική απάντηση του 65χρονου τεχνικού στο «τριφύλλι», ένα νέο ποστάρισμα, αυτή τη φορά του Αλφρέντο Πεντούλα, έρχεται να δώσει νέα τροπή στην υπόθεση.



Συγκεκριμένα, ο συνάδελφος του Ντι Μάρτζιο, αναφέρει ότι ο Μαουρίτσιο Σάρι δεν έχει απαντήσει στην μέχρι στιγμής στην προσφορά του Παναθηναϊκού.



Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μια σπουδαία πρόταση στον πρώην τεχνικό των Νάπολι, Γιουνέντους, Λάτσιο και Τσέλσι, με την απάντηση του να αναμένεται μέχρι το βράδυ της Τρίτης (4/6).



Μοναδική πλέον «εκκρεμμότητα» στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι η επιβεβαίωση ενός εκ των δυο ρεπορτάζ των Ιταλών δημοσιογράφων, ή η πλήρης ανατροπή δεδομενων.

