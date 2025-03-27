Τρίτωσε το... κακό για τον Ολυμπιακό- Σε κίνδυνο η πρωτιά της Ευρωλίγκας

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε η τελευταία «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό.

Σε ένα παιχνίδι εξαιρετικά κλειστό καθ' όλη τη διάρκειά του, οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν στο φινάλε ουσιαστικά από την αστοχία τους, χάνοντας στο κατάμεστο ΣΕΦ με σκορ 80-77 από τη Μονακό για την 32η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με 14 χαμένες βολές (19/33, 57,6%) και συνολικά μόλις 4 εύστοχα τρίποντα σε 20 προσπάθειες (20%), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προβλημάτισε ξανά με την εικόνα της, γνωρίζοντας την τρίτη διαδοχική ήττα της στην Ευρωλίγκα μετά από εκείνες με Ερυθρό Αστέρα και Βιλερμπάν.

Κάτι που είχε να συμβεί για πρώτη φορά στους Πειραιώτες εδώ και τρία και πλέον χρόνια και συγκεκριμένα από τον Γενάρη του 2022! Μετά και το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός έπεσε στο 22-10 και εφόσον αύριο (28/03) η Φενέρμπαχτσε νικήσει στην Τουρκία την Μπασκόνια, τότε, το σύνολο των «ερυθρόλευκων» θα πέσει από την κορυφή μετά από πολλές αγωνιστικές!

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 11 πόντους και 12 ασίστ, με τους Μπλόσομγκεϊμ και Ζαϊτέ να δίνουν πολύτιμες λύσεις με 18 και 11 πόντους αντίστοιχα. Για τον Ολυμπιακό, ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ (21π., 6ρ.) και Πίτερς (15π., 4ρ.).

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με ένα γρήγορο 4-0 στο πρώτο λεπτό και τη Μονακό να εκμεταλλεύεται δύο λάθη των γηπεδούχων για το υπέρ της 7-5 στο 4λεπτο. Ένα κάρφωμα του Φαλ και το πρώτο καλάθι του Βεζένκοφ στο παιχνίδι, έγραψαν το 9-9 ένα λεπτό αργότερα, προτού ο Τάις με ένα δικό του σερί 5-0 και το δίποντο του Τζέιμς, οι φιλοξενούμενοι προηγηθούν με 9-16 στο 7'.

Η είσοδος του Ράιτ στο παρκέ έδωσε ενέργεια στους «ερυθρόλευκους» και μέσω των επιθετικών ριμπάουντ, ωστόσο, αυτό δεν μπόρεσε να μετουσιωθεί σε αγωνιστική υπεροχή, αφού, το 0/6 της περιόδου πίσω από τα 6,75μ. ήταν... απαγορευτικό. Την ίδια ώρα, ο Μπλόσομγκεϊμ έκανε ζημιά στην άμυνα των γηπεδούχων με επτά μαζεμένους πόντους, με τους Γκος και Βεζένκοφ να μειώνουν για το 15-23 του δεκαλέπτου.

Με σύμμαχο την επιθετική του άμυνα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησε χωρίς καλάθι τους Μονεγάσκους για 4 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο με ένα τρίποντο του Πίτερς και τρεις πόντους του Λι, μείωσε στο 21-23. Ντιαλό και Ζαϊτέ «ξεκόλλησαν» επιθετικά τους φιλοξενούμενους (21-27) με τους Πίτερς και ΜακΚίσικ να ισοφαρίζουν σε 27-27 στο 16'. Παρά τα άσχημα ποσοστά στο τρίποντο (1/9) και τις βολές (12/19) στο πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να βελτιώσουν αισθητά την απόδοσή τους και στις δύο πλευρές του παρκέ στο τελευταίο διάστημα της περιόδου και με μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ και Λι, κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια μπροστά με το σκορ στο 37-35. Περίοδο στην οποία η άμυνα πήρε άριστα, κρατώντας τη Μονακό στους μόλις 12 πόντους (22-12 το επιμέρους σκορ).

Ολυμπιακός-Μονακό:

Πανομοιότυπο ήταν το σκηνικό και στο τρίτο δεκάλεπτο με εκείνο του πρώτου μέρους, καθώς, το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά κλειστό με τρομερές μάχες σε όλα τα πλάτη και μήκη του παρκέ. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με τρίποντο του Παπανικολάου, με τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ με το πρώτο του καλάθι στην βραδιά να γράφουν το 46-44 στο 25', με τη Μονακό να βρίσκει - έστω και δύσκολα - επιθετικές λύσεις. Κάπου εκεί, ήρθε ένα «ερυθρόλευκο» ξέσπασμα, με τον εξαιρετικό Παπανικολάου και τον Γκος να έχουν από ένα δίποντο, προτού έρθει ένα τρίποντο του Σάσα στον δευτερεύοντα αιφνιδιασμό να κάνει το 53-44 στο 26' και να σηκώσει στο πόδι το ΣΕΦ!

Ολυμπιακός-Μονακό:

Μάλιστα, λίγο αργότερα, ένα τρίποντο του Πίτερς ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (56-46),, με τους Τάρπεϊ και Τζέιμς να απαντούν με δύο back-to-back τρίποντα για το 56-52 στο 28'. Στο φινάλε, ανέλαβε δράση ο Φουρνιέ και με δύο δικές του προσωπικές επιθέσεις έγραψε το 60-54, προτού ο Τάρπεϊ με δύο βολές και ο Μπλόσομγκεϊμ με τον ίδιο τρόπο μετά από επιθετιό φάουλ του Γάλλου σούπερ σταρ στο 1 δευτερόλεπτο, διαμορφώσουν το 60-58 της περιόδου.

Το... θρίλερ συνεχίστηκε και στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου η ομάδα του Πριγκιπάτου μπήκε με ένα γρήγορο 5-0 για το υπέρ της 60-63, με τον ΜακΚίσικ με ένα δίποντο, αλλά και... 1/3 βολές να ισοφαρίζει (63-63) στο 32'. Με τους Οκόμπο και Μπλόσομγκεϊμ να παίρνουν στις πλάτες τους τους φιλοξενούμενους, η Μονακό προηγήθηκε με 71-67 δύο λεπτά αργότερα, με τους Πίτερς και Βεζένκοφ να μειώνουν εκ νέου στον πόντο (72-73) στο 36'. Κάπου εκεί ωστόσο, η αστοχία των Πειραιωτών, τόσο στα σουτ, όσο και στις βολές στοίχησε πολύ, με τον Βεζένκοφ να είναι και ο μοναδικός που σκόραρε για τον Ολυμπιακό, την ώρα όπου η Μονακό με τον Ζαϊτέ και τον Τζέιμς, ξέφυγε ακόμα και στο +6 (73-79), παίρνοντας μια τεράστια νίκη με το τελικό 80-77.



Τα δεκάλεπτα: 15-23, 37-35, 60-58, 77-80.



