Τριάντης: Επέλεξε Ελλάδα, διαθέσιμος για τον Γιοβάνοβιτς

Ο 22χρονος μέσος της Σάντερλαντ, Νεκτάριος Τριάντης, δεν άφησε το… δίλημμα να κρατήσει πολύ περισσότερο, είχε πει ότι θα πάρει την απόφασή του μέσα στο καλοκαίρι και το έπραξε.



Επέλεξε την ελληνική υπηκοότητα και πλέον είναι διαθέσιμος προς επιλογή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική ομάδα!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία, αφού είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ωκεανία, αλλά τελικά η χώρα μας και οι ρίζες του επικράτησαν έναντι των «καγκουρώ».

CONFIRMED: Nectarios Triantis has officially how switched his nationality to Greece.



Now eligible to play for the Greek national team.



Turned down the chance to play for the @Socceroos. — James Dodd (@JamesDodd89) August 13, 2025

