Επέλεξε Ελλάδα ο Τριάντης, διαθέσιμος για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Νεκτάριος Τριάντης τελικά άκουσε την καρδιά του που του είπε για την Ελλάδα και επέλεξε την ελληνική υπηκοότητα, πράγμα που τον καθιστά διαθέσιμο προς επιλογή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

Τριάντης: Επέλεξε Ελλάδα, διαθέσιμος για τον Γιοβάνοβιτς

Ο 22χρονος μέσος της Σάντερλαντ, Νεκτάριος Τριάντης, δεν άφησε το… δίλημμα να κρατήσει πολύ περισσότερο, είχε πει ότι θα πάρει την απόφασή του μέσα στο καλοκαίρι και το έπραξε.

Επέλεξε την ελληνική υπηκοότητα και πλέον είναι διαθέσιμος προς επιλογή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική ομάδα!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία, αφού είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ωκεανία, αλλά τελικά η χώρα μας και οι ρίζες του επικράτησαν έναντι των «καγκουρώ».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ιβάν Γιοβάνοβιτς Εθνική Ελλάδας
