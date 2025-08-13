Αντετοκούνμπο: Ταξιδεύει, αλλά δεν παίζει Θεσσαλονίκη

Αντίστροφη μέτρηση για να αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Εθνική ομάδα. Ο Greek Freak συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα για πρώτη φορά την Τετάρτη (13/8) και θα ακολουθήσει την αποστολή που αναχωρεί απόψε για τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό φιλικό με το Μαυροβούνιο. Η πρώτη του εμφάνιση, πλέον, αναμένεται στα τρία τελευταία φιλικά εν όψει Ευρωμπάσκετ που θα γίνουν στο ΟΑΚΑ με Λετονία, Ιταλία και Γαλλία, στις 20, 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα



Στην αποστολή, που πετά το βράδυ για τη Θεσσαλονίκη, συμμετέχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο. Ο γκαρντ του Αμαρουσίου και ο σούτινγκ γκαρντ του Σεντ Τζονς είναι οι πρώτοι που «κόβονται» και απομένουν πλέον 17 στην προετοιμασία.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και οΟι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντουροφ και Νάσος Μπαζίνας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.