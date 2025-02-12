Pao pantou: Χωρίς δικαιολογίες ο Βιτόρια, έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός με Βίκινγκουρ

Ο Παναθηναϊκος προσγειώθηκε στο Ελσίνκι μετά από πτήση 3,5 ωρών και αύριο θα αντιμετωπίσει την βίκινγουρ για τα play offs του Conference League. Οι “πράσινοι” έχουν ταξιδέψει στο Ελσίνκι με μοναδικό στόχο την νίκη παρά τις απουσίες και να βρεθούν με το ένα “πόδι” στην επόμενη φάση. Το απόγευμα θα γίνει η προπόνηση του Παναθηναϊκού μετά την προγραμματισμένη Συνέντευξη Τύπου.

