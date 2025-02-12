Παναθηναϊκός, «καθάρισε» εύκολα το Περιστέρι και έφυγε για ημιτελικά

Πρώτος σκόρερ του αγώνα για το «τριφύλλι» ήταν και πάλι ο Τζέντι Όσμαν, με 15 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής. 12 πόντους και 6 ριμπάουντ μέτρησε ο ανίκητος στη ρακέτα, Γουένιεν Γκέιμπριελ, ενώ ο Κέντρικ Ναν σκόραρε μόλις 4 πόντους, αλλά μοίρασε 8 ασίστ.



Εξαιρετική παρουσία από τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, που πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής και μέτρησε 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 τάπες. Θετικός με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ και ο Ντίνος Μήτογλου. Για το Περιστέρι, 15 πόντους μέτρησε ο Τζάρελ Έντι και 10 ο Τζέιλεν Ράιλι.

Το ματς

πέτυχε από κοντά το πρώτο καλάθι του αγώνα, ενώ ο Γκέιμπριελ απάντησε από κοντά για το 2-2. Ο Ερνανγκόμεθ έκανε τάπα στη μία πλευρά και έβαλε τρίποντο στην άλλη (5-2), πριν ο Όσμαν σκοράρει στο τρανζίσιον για το 7-2. Ο Αβδάλας έβαλε κάρφωμα και τρίποντο για την ισοφάριση (9-9), όμως οαπάντησε με δικό του μακρινό σουτ για το 12-9. Ο Γκέιμπριελ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε (14-9), με τον Ζούγρη να κάνει το ίδιο για το 14-11. Ο Μπράουν κέρδισε βολές και τις έβαλε (16-11), ενώ λίγο αργότερα σκόραρε στο ποστ για το 18-13. Οανανέωσε νέα κατοχή και ευστόχησε από κοντά (20-13), ενώ ο Οσμάν έβαλε τρίποντο για το 23-13. Ο Τούρκος φόργουορντ πήγε στη γραμμή και έβαλε μία βολή (24-13), ενώ ο Γκέιμπριελ κάρφωσε για το double score (26-13). Η πρώτη περίοδος έληξε 28-13 με δύο ακόμη βολές του Οσμάν.Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οσκόραρε από το ύψος της βολής, και ο Πάπας έβαλε λέι απ για το 30-15. Ο Πουλιανίτης έβαλε δύο βολές και ο Παπαπέτρου λέι απ (32-17), με τον Τσαντ Μπράουν να ευστοχεί και αυτός από τη γραμμή για το 32-19. Ο Γκραντ κέρδισε φάουλ σε τρίποντο και έβαλε τις δύο βολές (34-19), με τον Σλούκα να ευστοχεί σε τρίποντο και τον Μήτογλου να καρφώνει για το 39-19. Ο Έντι ευστόχησε σε ένα τρίποντο (40-22), με τοννα πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι με φόλοου για το 42-22. Μετά από μία σειρά βολών για τις δύο ομάδες (43-26), οέβαλε λέι απ με ωραία κίνηση για το 45-26. Με ένα φόλοου του Γκέιμπριελ και μία βολή του Παπαπέτρου, το σκορ έγινε 48-26 πριν την ανάπαυλα.Στο δεύτερο μέρος, οευστόχησε από τη γωνία (48-29), με τον Χάρις να βάζει και αυτός τρίποντο για το 48-32. Ο Ναν με εντυπωσιακή ενέργεια έβαλε το πρώτο του καλάθι (50-32), πριν ο Οσμάν σκοράρει από τη γωνία για το 53-32. Ο Πάπας κέρδισε τρεις βολές και έβαλε τις δύο (53-34), ενώ Ζούγρης καιαντάλλαξαν καλάθια για το 55-36. Ο Έντι ευστόχησε σε ένα ακόμη τρίποντο και ο Ζούγρης σκόραρε από κοντά (57-41), όμως ο Γκραντ απάντησε από τη γωνία με σουτ από τα 6,75μ. για το 60-41. Ο Οσμάν πήρε βολές και τις έβαλε, με τον Γκραντ να ευστοχεί ξανά σε τρίποντο από το ίδιο σημείο για το 65-41. Πάπας και Κόφεϊ σκόραραν από κοντά, ενώ ο Έντι έβαλε τρίποντο για το 67-48. Οπροσποιήθηκε έξυπνα στον Ναν και πέτυχε το καλάθι (67-50), με τους Ναν και Σλούκα να διαμορφώνουν το 71-50 του τρίτου δεκαλέπτου.Στην τελευταία περίοδο, το πρώτο τρίποντο τουδιαμόρφωσε το 74-50. Οκαι ο Χιλ αντάλλαξαν καλάθια, ενώ ο Σαμοντούροφ έβαλε τρίποντο για το 79-52. Ο νεαρός ψηλός έβαλε τρεις συνεχόμενους πόντους (84-54), με τον Σλούκα και τον Ράιλι να ευστοχούν σε ένα τρίποντο ο καθένας για το 87-57. Ο Σαμοντούροφ έκοψε τον Σταυρακόπουλο και ο Μήτογλου σκόραρε (90-57), με τον Ράιλι να ευστοχεί για τρεις και να μειώνει σε 90-63. Οέβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ με τρίποντο για το τελικό 93-63.28-13, 48-26, 71-50, 93-63

