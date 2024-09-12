Τρία μεγάλα ματς από τη Ligue 1 έρχονται αυτή την αγωνιστική στον ΣΚΑΪ

Άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια στη Ligue 1 για ακόμη μια αγωνιστική! Ξεχωρίζουν από την 4η στροφή το Σεντ Ετιέν-Λιλ, το Παρί Σεν Ζερμέν-Μπρεστ και το Λανς-Λιόν!

Όλα αποκλειστικά από την Υβριδική Τηλεόραση του ΣΚΑΪ και το skaitv.gr.



Ξεκινάμε από το παιχνίδι της Παρασκευής (13/09), όπου η Σεντ Ετιέν υποδέχεται τη Λιλ στις 21:45. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και μετράνε τρεις ήττες. Θέλουν προφανώς ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξεκολλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας. Από την άλλη, η Λιλ βρίσκεται στην 6η θέση και μετράει μέχρι τώρα δυο νίκες και μια ήττα.



Οι δυο ομάδες έχουν παίξει συνολικά 120 φορές, με τη Σεντ Ετιέν να μετράει 45 νίκες, 36 ματς έχουν λήξει ισόπαλα και η Λιλ έχει 36 νίκες. Σε αυτά τα παιχνίδια η Σεντ Ετιέν έχει 190 γκολ και η Λιλ 181.



Πάμε τώρα στην πρωτοπόρο Παρί, η οποία το Σάββατο στις 14/09 θα φιλοξενήσει την Μπρεστ στις 22:00. Οι Παριζιάνοι έχουν κάνει το 3/3 και θέλουν ακόμα μια νίκη για να ξεφύγουν στη βαθμολογία. Οι πρωταθλητές Γαλλίας έχουν δείξει ότι μπορούν και χωρίς τον σούπερ σταρ Κιλιάν Εμπαπέ και τα πηγαίνουν περίφημα.



Από την άλλη, η Μπρεστ δεν έχει ξεκινήσει και καλά και μετράει δυο ήττες και μια νίκη. Βρίσκεται στην 12η θέση και θα προσπαθήσει να κάνει ζημιά στην Παρί και να της κόψει βαθμούς. Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 38 φορές, με τους Παριζιάνους να έχουν 23 νίκες, 12 ματς έχουν λήξει ισόπαλα και η Μπρεστ μετράει 12 νίκες. Η Παρί έχει σκοράρει 70 γκολ και η Μπρεστ 30.



Τέλος, την Κυριακή η Λανς υποδέχεται στις 21:45 τη Λιόν, με τους γηπεδούχους να αναζητούν το θετικό αποτέλεσμα που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή εφόσον η Παρί δεν καταφέρει να νικήσει την Μπρεστ. Οι γηπεδούχοι μετράνε λοιπόν δυο νίκες και μια ισοπαλία, οι φιλοξενούμενοι δυο ήττες και μια νίκη.



Οι δυο ομάδες έχουν κοντραριστεί 103 φορές, με τη Λανς να μετράει 35 νίκες, η Λιόν 45 και 23 ματς να έχουν λήξει ισόπαλα. Οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει 138 γκολ και οι φιλοξενούμενοι 166.



Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από την Υβριδική Τηλεόραση του ΣΚΑΪ και το skaitv.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.