Με το... επικό τους bromance, ο Λόβρεν θα ενημερώνει και τον Σαλάχ για όσα θα κάνει στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος της ομάδας ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Ντέγιαν Λόβρεν στη Θεσσαλονίκη μετά το «μπαμ» της ομάδας του Λουτσέσκου στο… 90’ των μεταγραφών του καλοκαιριού.

Μαζί με τις αποσκευές του, τις ποδοσφαιρικές του εμπειρίες και την ποιότητά του στα μετόπισθεν, ο Ντέγιαν Λόβρεν θα μεταφέρει στην Τούμπα και τις στιγμές που έχει βιώσει με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Το bromance του Κροάτη αμυντικού και του Αιγύπτιου επιθετικού διήρκησε από το 2017, όταν ο «Φαραώ» μετακινήθηκε στο «Άνφιλντ» από τη Ρόμα, έως και το 2020, που ο νυν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αποχώρησε για να παίξει στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Τα stories στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media ήταν το… ψωμί τους. Ο ένας συνεχώς έβρισκε τρόπο να πικάρει τον άλλον.

Ο Λόβρεν την «έλεγε» ασταμάτητα στον Σαλάχ για τους κοιλιακούς του και τις φωτογραφίες που έβαζε, ο Αιγύπτιος δεν έχανε ευκαιρία να του κάνει χαβαλέ, ενώ, έδιναν και φοβερές μάχες στο πινγκ-πονγκ.

Το πικ της φιλίας τους, ήταν η αγκωνιά που είχε… φυλάξει ο Κροάτης για τον Σέρχιο Ράμος σε ματς με την Ισπανία, προκειμένου να πάρει εκδίκηση για ό,τι είχε κάνει ο θρύλος της Ρεάλ στον «Φαραώ», στον τελικό του Champions League το 2019.

«Πριν από το τελευταίο μου παιχνίδι στη Λίβερπουλ έβαλα τα κλάματα. Είναι δύσκολο ν’ αφήνω πίσω τον κολλητό μου, τον Μο. Η συνύπαρξή μας στην ομάδα ήταν κάτι ιδιαίτερο, αλλά ήταν και η έναρξη μιας φοβερής φιλίας» είχε πει το 2020 προτού φύγει από τη Λίβερπουλ ο νυν στόπερ του «δικεφάλου του βορρά».

Mohamed Salah masa tenisinde Lovren'i çıldırtıyor. 😅pic.twitter.com/rYuchgu4bv — mackolik (@mackolik) January 23, 2020

