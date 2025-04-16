Τρέλα των οπαδών του ΟΦΗ για τον τελικό: Γέμισε σε λίγες ώρες το τσάρτερ - Ετοιμάζεται και δεύτερο

Παροξυσμός για τον τελικό Κυπέλλου επικρατεί στις τάξεις των φίλων του ΟΦΗ.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης, η ΠΑΕ έδωσε τη δυνατότητα για αυθημερόν ταξίδι την ημέρα του μεγάλου αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Δεν χρειάστηκαν λοιπόν παρά μονάχα λίγες ώρες για να γίνει sold out στις θέσεις της πτήσης τσάρτερ, που θ’ αναχωρήσει το πρωί του Σαββάτου, 17 Μαΐου από το Ηράκλειο.

Μετά απ' όλα αυτά και δεδομένης της τεράστιας ζήτησης υπάρχουν σκέψεις για τη διοργάνωση και δεύτερης πτήσης από τους Κρητικούς, ώστε να διευκολυνθούν ακόμα περισσότεροι φίλαθλοι να δώσουν το «παρών» στο ιστορικό παιχνίδι.

