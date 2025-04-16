Λογαριασμός
Πλάνα από την τελευταία προπόνηση στη Bilbao Arena για τον ΠΑΟΚ

Δείτε πλάνα από την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Bilbao Arena ενόψει του σημερινού τελικού του FIBA Europe Cup

ΠΑΟΚ: Πλάνα από την τελευταία προπόνηση στη Bilbao Arena

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σημερινό πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup με τη Μπιλμπάο στην Bilbao Arena. Οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο του αγώνα και έκαναν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του αγώνα.

Φυσικά και το πρόγραμμα είχε απλώς κάποια σουτάκια και ένα χαλάρωμα για να… γνωρίσουν οι παίκτες το μέρος που θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας.

Ο Καντσελιέρι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, καθώς όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή του.

Δείτε το σχετικό βίντεο…

@sporfm946 Η προπόνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ στο Bilbao Arena. #sporfm #paok #bilbao #europecup #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946
