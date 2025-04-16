ΠΑΟΚ: Πλάνα από την τελευταία προπόνηση στη Bilbao Arena

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σημερινό πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup με τη Μπιλμπάο στην Bilbao Arena. Οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν σήμερα στο γήπεδο του αγώνα και έκαναν την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του αγώνα.



Φυσικά και το πρόγραμμα είχε απλώς κάποια σουτάκια και ένα χαλάρωμα για να… γνωρίσουν οι παίκτες το μέρος που θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας.

Ο Καντσελιέρι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, καθώς όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή του.



Δείτε το σχετικό βίντεο…

