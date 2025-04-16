Παναθηναϊκός: Κωνσταντίνιδης, Μαραγκός για τις υποψηφιότητές τους στον Ερασιτέχνη

Την πρόθεσή του να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού έκαναν γνωστή οι επιχειρηματίες Γιώργος Κωνσταντινίδης και Ανδρέας Μαραγκός.



Εξέδωσαν ανακοίνωση για τις εκλογές που θα γίνουν στις 26-27 Απριλίου υπογραμμίζοντας την πρόθεσή τους να συμβάλουν και αυτοί σε έναν σύλλογο που θα είναι αντίστοιχος των ονείρων τους.

Αναλυτικά:



Αξιότιμα μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου,



Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την ιστορία και τις αξίες του Παναθηναϊκού Α.Ο., ανακοινώνουμε την υποψηφιότητά μας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στις επικείμενες εκλογές.



Η προσπάθειά μας αυτή εκπροσωπεί μια πολύ ευρύτερη ομάδα φίλων του Παναθηναϊκού, που γνωριστήκαμε μέσα από την παρουσία μας εδώ και χρόνια στα γήπεδα της Ελλάδας και του εξωτερικού και μας ενώνει το πάθος μας για τον μεγαλύτερο ελληνικό Σύλλογο. Νιώθουμε, όμως, ότι μπορεί να εκπροσωπήσει και κάθε φίλαθλο που ζει και αναπνέει για το Τριφύλλι.

Πιστεύουμε ότι με την εμπειρία, τις δυνατότητες και τις γνώσεις που έχει αποκομίσει ο καθένας μας από την Παναθηναϊκή, κοινωνική και επαγγελματική του διαδρομή, μπορούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να δούμε τον Σύλλογο όπως όλοι και όλες τον ονειρευόμαστε. Αν μας τιμήσετε με την επιλογή σας, δεσμευόμαστε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είμαστε κοντά στη νέα διοίκηση σε όποια απόφαση κρίνουμε σωστή, αλλά και να ασκούμε εποικοδομητική και τεκμηριωμένη κριτική σε ό,τι θεωρούμε λάθος, πάντα με μοναδικό κριτήριο το καλό του Παναθηναϊκού μας.



Συμμετέχουμε, λοιπόν, κι ενώνουμε τις δυνάμεις μας με κοινό στόχο - όραμα: Έναν Παναθηναϊκό ενωμένο, διαφανή, οργανωμένο, ισχυρό και Πρωταθλητή σε όλα τα σπορ, με ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση στον αθλητισμό και την κοινωνία.



Ζητάμε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας, ώστε μαζί να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας ισχυρής, ενωμένης και δημιουργικής διοίκησης, αντάξιας των αξιών, της ιστορίας και των επιτυχιών του Παναθηναϊκού μας.



Την Κυριακή 27 Απριλίου, βάζουμε τις βάσεις για να υπηρετήσουμε τα όνειρά μας.



Γιώργος Κωνσταντινίδης

Ανδρέας Μαραγκός

