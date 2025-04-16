Παναθηναϊκός: Βασικός «αιμοδότης» του Ερασιτέχνη η ΠΑΕ με πάνω από 2 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο βρίσκεται σε προεκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης και ενόψει της Γ.Σ. και των εκλογών ο Ερασιτέχνης δημοσιοποίησε, ως όφειλε, τον οικονομικό απολογισμό της σεζόν 2024-25 και μέχρι τις 11 Απριλίου.

Αναλύοντας τα «νούμερα», διαπιστώνει ο οποιοσδήποτε ότι η οικονομική προσφορά της πράσινης ΠΑΕ στη «μάνα του λόχου» είναι πολύ μεγάλη και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός αποτελεί τον βασικό «αιμοδότη» του Α.Ο.

Παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία:

-Η ΠΑΕ αποδίδει το 10% των ακαθάριστων εισπράξεων από τις πωλήσεις των εισιτηρίων, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο. Αυτό απέφερε συνολικά 236.685 ευρώ στον Α.Ο.

-Από την εγγραφή νέων και τις ανανεώσεις ο Παναθηναϊκός Α.Ο έλαβε 360.360 ευρώ. Εδώ υπάρχει έμμεση εμπλοκή της ΠΑΕ κι αυτό διότι οι περισσότερες εγγραφές και ανανεώσεις γίνονται μέσω της σχετικής υποχρέωσης από την αγορά των ποδοσφαιρικών διαρκείας.

-Ο Ερασιτέχνης εισέπραξε 341.470 ευρώ από την Κάρτα Φίλου Παναθηναϊκού, που έβγαζε κάποιος υποχρεωτικά με την αγορά εισιτηρίου στην ποδοσφαιρική ομάδα. Ήταν ένας ακόμη τρόπος οικονομικής στήριξης από την ΠΑΕ στον Α.Ο.

-Από τον Φεβρουάριου του 2025 η πράσινη ΠΑΕ διέθετε στα ταμεία του Α.Ο 5 ευρώ με κάθε αγορά εισιτηρίου στα εντός έδρας παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο μπήκαν 232.188 ευρώ στα ταμεία του Ερασιτέχνη.

-Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε συνολικά 500.000 ευρώ στον Α.Ο. Οι 200.000 ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο και οι 300.000 τον Δεκέμβριο.

Στο σύνολο το ποσό που προκύπτει είναι 1.670.703, χρήματα που μπήκαν στα ταμεία του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού μέσω της συνεχούς στήριξης της ΠΑΕ και του ιδιοκτήτη της, Γιάννη Αλαφούζου.

Αν προσθέσουμε στα παραπάνω, εξτρά στήριξη με πληρωμές αμοιβών αθλητών και λοιπά κόστη, το ποσό που πήγε από την ΠΑΕ στον Α.Ο ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ.

