Αταμάν: «Εξαιρετική χρονιά το 2024, θα τα καταφέρουμε ξανά το 2025»

Την βεβαιότητα πως ο Παναθηναϊκός θα πετύχει και το 2025 εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν. Στην ανάρτηση απολογισμού για τη χρονιά που φεύγει και είχε προαναγγείλει ο Τούρκος τεχνικός, ευχαριστεί όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, ενώ θυμάται και τις απώλειες δύο αγαπημένων του ανθρώπων.

«Το 2024 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για μένα. Για τη φετινή χρονιά των ιστορικών επιτυχιών, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το επιτελείο μου, τους παίκτες, τον πρόεδρο και τους επαγγελματίες του συλλόγου μας, τους καταπληκτικούς οπαδούς μας, την οικογένειά μου και όλους τους φίλους μου που έδειξαν αμέριστη υποστήριξη. Η επιτυχία δεν είναι ποτέ τερματικός σταθμός, είναι ένα ατελείωτο ταξίδι. Το 2025, μαζί θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας με αποφασιστικότητα τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην Εθνική μας ομάδα και θα τα καταφέρουμε ξανά. Εύχομαι ο νέος χρόνος να είναι γεμάτος υγεία, ευτυχία, φιλία και ειρήνη. Και, τέλος, θυμάμαι δύο ονόματα που έχασα το 2024. Τον πατέρα μου και αγαπημένο μου φίλο Τίτο Άμπι που ήταν πάντα δίπλα μου. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη οι ψυχές τους».

