Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 το «ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός»

H 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με την κρίσιμη μάχη ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και σημαντικά ματς στα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας.

Την Κυριακή (05/10) δεσπόζει το ντέρμπι της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 20:30, σε ένα από τα πιο παραδοσιακά ζευγάρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ μία ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ατρόμητο, δίχως περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες.

Η αυλαία της ημέρας ανοίγει στις 18:00, με την εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά και την επαρχιακή κόντρα Λεβαδειακός-Παναιτωλικός.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από το Σάββατο (04/10). Στις 18:00 παίζουν ΟΦΗ - Άρης και Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 20:30 με το θεσσαλικό κλάσικο Λάρισα-Βόλος.

Για το τρίτο ημίχρονο επιστρέφουμε στο στούντιο με αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές για τους ακροατές.

Ζήστε λεπτό προς λεπτό το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και όλη τη δράση του ελληνικού πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6



Πηγή: skai.gr

