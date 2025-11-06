Πολλά παράπονα από την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα. Στη συνέντευξη Τύπου συνεχάρη εκ… παραδρομής (;) τον Ολυμπιακό.

«Αρχίσαμε το πρώτο ημίχρονο με τραγική επίθεση και απίστευτα λάθη. Είχαμε 0/10 σουτ, χάσαμε πολλά ελεύθερα τρίποντα και χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα από τον Ερυθρό Αστέρα. Τα ίδια έγιναν και στο τρίτο δεκάλεπτο. Μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, κάποιοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, δεν αποδέχτηκαν ότι θα χάσουμε με τόσο μεγάλη διαφορά, προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, αλλά και πάλι κάναμε κάποια λάθη και χάσαμε. Συγχαρητήρια στον… Ολυμπιακό, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, επειδή ο κόσμος τους φώναζε ‘Ολυμπιακός’. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα», τόνισε ο Τούρκος προπονητής.

Για την απόδοση του Κέντρικ Ναν είπε: «Όλοι οι παίκτες μέσα στη σεζόν έχουν μια περίοδο που έχουν κακές εμφανίσεις. Ο Ναν δυστυχώς δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο. Και στην Πόλη που κερδίσαμε δεν βοήθησε, αλλά μπορεί να συμβεί. Δεν αμφισβητείται η ποιότητά του».

Για τον Σορτς και για την εικόνα του ως τώρα είπε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος, ίσως φταίω εγώ, ίσως εκείνος».

Ερωτηθείς για το αν θα αποκτηθεί ψηλός απάντησε: «Φυσικά, μας λείπουν τρεις σέντερ και είναι δύσκολο να παίξεις άμυνας χωρίς σέντερ σε αυτό το επίπεδο. Αναζητούμε έναν ψηλό για να μας βοηθήσει, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα επιστρέψει ο Λεσόρ».

Τέλος, εκνευρίστηκε σε προκλητική ερώτηση για τη δήλωσή του περί κορυφαίου προπονητή της Ευρώπης λέγοντας: «Ναι, είχα πει ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχω τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρώπη, ως προπονητής. Εντάξει;».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.