Το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Γκώνια είπαν συγγενείς, φίλοι, πρώην συμπαίκτες, παίκτες, όπως και απλός κόσμος.

Ο Τάκης Γκώνιας «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από σκληρή «μάχη» που έδωσε και σήμερα τελέστηκε η κηδεία του τον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.

Ο Τάκης Γκώνιας ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και αγωνίστηκε επίσης σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Σπόρτινγκ Χιχόν, Μεσίνα και Κροτόνε.

Έπειτα ακολούθησε την οδό της προπονητικής, όπου πέρασε από τους πάγκους Γλυφάδας, Επισκοπής, Athens Kallithea, Εργοτέλη, Wadi Degla και Pyramids.

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