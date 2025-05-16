Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ πλησιάζει, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει του αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά:

Φίλες και φίλοι,

Η ώρα του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας 2025, έφτασε. Έφτασε για δύο ιστορικές ομάδες, για τον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό, οι οποίες συμπληρώνουν 100 χρόνια από την ίδρυσή τους και επιστρέφουν ως φιναλίστ ακριβώς την ίδια ημερομηνία που αναμετρήθηκαν πριν από 35 χρόνια.

Έφτασε για τους οπαδούς τους, που επιστρέφουν στις εξέδρες του γηπέδου.

Έφτασε και για το ίδιο το ποδόσφαιρο, που επιστρέφει στην κανονικότητα.

Ως διοίκηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, λειτουργήσαμε όλη τη χρονιά με απόλυτο σεβασμό στη σημασία της διοργάνωσης και με συγκεκριμένες δεσμεύσεις που τηρήσαμε στο ακέραιο. Ο τελικός διεξάγεται και πάλι με φιλάθλους και από τις δύο ομάδες, σε προκαθορισμένο τόπο και χρόνο, στέλνοντας ένα απλό και καθαρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να πορεύεται με διαφάνεια, οργάνωση και σεβασμό προς όλους.

Είμαι πεπεισμένος ότι τα οργανωμένα βήματά μας προς την κανονικότητα θα αναδείξουν την ενότητα και τη σύμπνοια που χρειαζόμαστε όλοι, ώστε να δούμε το ποδόσφαιρό μας να εξελίσσεται και να κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κόσμου.

Το ποδόσφαιρο -και στην προκειμένη περίπτωση ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας 2025, είναι μία ευκαιρία για να αποδείξουμε στην πράξη ότι, στην ουσία, περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Πρώτοι απ' όλους έχουν δώσει το παράδειγμα οι αποψινοί φιναλίστ, που το τελευταίο διάστημα επέδειξαν αγαστή συνεργασία με την Ομοσπονδία και τις Αρχές και η πρόκρισή τους στον τελικό κρύβει τη διττή σημασία τής αγωνιστικής επιβράβευσης και της ιστορικής τους πορείας.

Καλή επιτυχία!

