Το μεταγραφικό ταμείο του Παναθηναϊκού- H μπάλα στα πόδια παικτών και Αλόνσο

Μεταγραφές ήταν και… πάνε από προχθές (11/09) το βράδυ για τον Παναθηναϊκό, εν προκειμένω αλλά και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που μπορούν πλέον να ενισχυθούν μόνο με τη απόκτηση κάποιου ελεύθερου ποδοσφαιριστή.

Και, επειδή ακριβώς στη περίπτωση των «πράσινων» δεν προκύπτει καμία πιθανότητα, βάσει του ρεπορτάζ τη δεδομένη χρονική στιγμή, να προστεθεί παίκτης στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό, μας δίνεται και η δυνατότητα να κάνουμε τον απολογισμό του μεταγραφικού σχεδιασμού και της υλοποίησής του.

Με την τετριμμένη αλλά και πάντοτε απαραίτητη υποσημείωση πως, οι μεταγραφές κρίνονται προφανώς μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και πάντοτε στο τέλος της εκάστοτε σεζόν, πάμε να δούμε πως κινήθηκε ο Παναθηναϊκός και τί, από όσα έψαχνε και χρειαζόταν, κατάφερε να πετύχει…

Τίναξε την μπάνκα στον αέρα…

Σε μια γενική πρώτη εκτίμηση, αποτελεί πλέον γεγονός ότι το «τριφύλλι» μπόρεσε και έκλεισε, πρακτικά, όλα τα καταγεγραμμένα κενά που υπήρχαν στο ρόστερ του!

Κενά τα οποία είχαν διαπιστώσει τόσο ο Ντιέγκο Αλόνσο όσο και ο Γιάννης Παπαδημητρίου και τα οποία καλύφθηκαν χάρη στην τεράστια οικονομική επένδυση που έκανε η διοίκηση του.

Παναθηναϊκός: Το blog του Σπύρου Σιαμπλή μετά την ολοκλήρωση των θερινών μεταγραφών

Ο Παναθηναϊκός δαπάνησε, μόνο για αγορές παικτών, το… διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 21 εκατομμυρίων ευρώ! Σε επίπεδο μπάτζετ; Μια απ’ τα ίδια, με τα συμβόλαια αρκετών «νέων», αλλά και κάποιων από τους υπάρχοντες να το ανεβάζουν μέσα στα δύο, βαριά τρία κορυφαία της Stoiximan Super League!

Με δύο λόγια, μιλάμε για την πιο δαπανηρή μεταγραφική περίοδο επί τω ημερών του Γιάννη Αλαφούζου, με κινήσεις οι οποίες παρέπεμπαν σε… εποχή πολυμετοχικότητας και που δείχνουν πως ξεκάθαρος στόχος είναι η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

…και γέμισε με ποιότητα!

Για να συμβεί αυτό, λοιπόν, άπαντες στον Παναθηναϊκό κατανόησαν ότι έπρεπε να υπάρξει αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού, σε μια ακόμα μεταγραφική περίοδο.

Όπως και έγινε, με την ομάδα να αποκτάει ποδοσφαιριστές που μπορούν να την κάνουν πιο γρήγορη, να της δώσουν επιπλέον ένταση και, χάρη στην ατομική τους ποιότητα, μαζί και το… κάτι παραπάνω στη τελική ενέργεια, με την μπάλα στα πόδια!

Υποστηρίζοντας άρτια το πλάνο Αλόνσο για άμεσο και επιθετικό ποδόσφαιρο, με τον Ουρουγουανό τεχνικό να διαθέτει αναμφίβολα την καλύτερη «πράσινη» έκδοση από το νταμπλ του 2010 και μετά…

Με τον ερχομό των Τετέ, Φακούντο Πελίστρι, Σβέριρ Ινγκασον, Φίλιπ Μαξ, Νεμάνια Μαξίμοβιτς, Τζορτζ Μπάλντοκ και -του τελευταίου χρονικά- Αζεντίν Ουναΐ να ανεβάζουν κατακόρυφα το επίπεδο σε δαπάνη χρημάτων αλλά και σε… εισροή ταλέντου, που μελλοντικά μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι» σε ενδεχόμενες πωλήσεις.

Οι προαναφερθέντες, λοιπόν, μαζί με τους Τιν Γεντβάι-Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι οι οποίοι επίσης αγοράστηκαν με κανονική μεταγραφή συνθέτουν το παζλ των πολύ ποιοτικών κινήσεων που έκανε φέτος το καλοκαίρι.

Τα δύο «αγκάθια»

Τα έκανε όλα «σωστά» η ομάδα; Προφανώς και όχι! Οι όποιες ενστάσεις αφορούν ωστόσο, και δικαιολογημένα, σε επίπεδο αποχωρήσεων που δεν έγιναν αναφορικά με παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Αλόνσο.

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι κοστίζουν χρήματα στην ομάδα και θα έπρεπε να είχε ήδη βρεθεί τρόπος να απεμπλακεί από τα συμβόλαιά τους, αλλά και να… αποσυμφορηθεί το ρόστερ.

Επιστρέφοντας στα… των μεταγραφών, δεδομένα θα ήταν ιδανικό να είχα γίνει κάποιες κινήσεις νωρίτερα χρονικά. Παρότι, πρακτικά, δεν κόστισε την ευρωπαϊκή συνέχεια του Παναθηναϊκού, αναμφίβολα αν ο 49χρονος προπονητής είχε έγκαιρα επιπλέον λύσεις στα χέρια του, θα είχε και μεγαλύτερες πιθανότητες να μην φτάσει να χάσει την πρόκριση στην League Phase Europa League στο… 34ο πέναλτι.

Από τη άλλη βέβαια, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να συμβεί ρεαλιστικά και κάτι τέτοιο. Μια ματιά στα ονόματα που «χτύπησε», αλλά και σε εκείνα που εν τέλει απέκτησα οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, μαρτυρούν του λόγου το αληθές!

Σε… δεύτερο πλάνο έρχεται και η μη διαφοροποίηση-μεταγραφή στη θέση του σέντερ φορ και τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι τρεις υπάρχοντες. Παρότι γνώμη μας είναι ότι ο Άντραζ Σπόραρ «τρώει λέζα» δυσανάλογη αυτής που θα έπρεπε, όντας αρκετά καλός αναπληρωματικός του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά αυτό αποτελεί αφορμή για… άλλο σημείωμα.

Δε παύει να αποτελεί γεγονός και το ότι, όπως και στη θέση του τερματοφύλακα, δε έγινε κίνηση για άλλον επιθετικό, πιο «περιφερειακό», περισσότερο ταχυδυναμικό αν θέλετε, από τη στιγμή που ο διεθνής Σλοβένος παρέμεινε στο Κορωπί.

Το… καθήκον της κάθε πλευράς



Με τον πρώτο λοιπόν χρονικά στόχο, που ήταν η επιστροφή σε φάση ευρωπαϊκών ομίλων, όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι τη φετινή αλλαγή δεδομένων και… ονομάτων, από πλευράς Παναθηναϊκού να έχει επιτευχθεί, άπαντες καλούνται να επικεντρωθούν στον «μεγάλο».

Είναι εύκολη η επιστροφή στην κορυφή και η κατάκτηση του τίτλου, με τόσο ισχυρό ανταγωνισμό; Με μια καινούργια ομάδα, που έχει «φρέσκο» προπονητή στον πάγκο και τεράστια πίεση; Πίεση όχι με δική της ευθύνη, ακόμα τουλάχιστον, αλλά… πίεση, ένεκα των 14 χρόνων μακριά από το πρωτάθλημα!

Προφανώς και δεν είναι, σε καμία περίπτωση. Η διοίκηση, όμως, έκανε το πρώτο και βασικό πράγμα που ήταν της αρμοδιότητάς της. «Προίκισε» τον Αλόνσο με το υλικό που ήθελε, έδωσε ένα… σκασμό λεφτά και αντάμειψε τους παίκτες για να ασχοληθούν μόνο με το ποδόσφαιρο.

Πλέον, η… μπάλα βρίσκεται στα πόδια του κόουτς και των ποδοσφαιριστών οι οποίοι καλούνται να «απαντήσουν» στο χορτάρι, όπου και κριθούν σε τελική ανάλυση όλοι και όλα!

Είναι δική τους υποχρέωση να διεκδικήσουν και να κατακτήσουν τους εγχώριους τίτλους, να προκριθούν στη χειρότερη περίπτωση στους «16» του Conference League και να δικαιώσουν τις δικαιολογημένα υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν από αυτούς…

Να παρουσιάσουν ένα ποδοσφαιρικό σύνολο με ταυτότητα, όπως άλλωστε δεσμεύτηκε και ο Αλόνσο στη επίσημη παρουσίασή του. Μια ομάδα που θα παίξει διαφορετικό, πιο θελκτικό ποδόσφαιρο. Κυρίως, όμως, πιο αποτελεσματικό!

Φυσικά, στο κάδρο μπαίνει και ο κόσμος, που καλείται να παραμερίσει τη δικαιολογημένη πίκρα του από την ανομβρία πρωταθλημάτων, να (υπο)στηρίξει και να κάνει υπομονή. Περιμένοντας μέχρι το ταμείο που θα γίνει στο τέλος και γεμίζοντας το ΟΑΚΑ, εν τω μεταξύ.

Ο συντελεστής δυσκολίας έχει ανέβει αρκετά, βέβαια, μετά και το πολύ κακό ξεκίνημα από βαθμολογικής άποψης, σε ό,τι αφορά στη Stoiximan Super League.

Έτσι όπως τα έκανε ο Παναθηναϊκός, καλείται να βγει αλώβητος από τα διαδοχικά ντέρμπι κόντρα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, τα δύο πρώτα εκτός έδρας μάλιστα…

Βρίσκεται ήδη στο -5 και κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης από τις αρχές Οκτώβρη, με νέες απώλειες. Κάτι που θα συνιστά, όντως, αποτυχία όσο πρόωρο ή αντιφατικό με όσα γράψαμε παραπάνω και αν φαίνεται αυτό!

Μιλάμε, άλλωστε, για μια ομάδα η οποία, τα τελευταία δύο χρόνια, με χειρότερα δεδομένα, κυνήγησε όσο… δεν πήγαινε τον τίτλο! Αλλά, για αυτό, θα μιλήσουμε μετά το ντέρμπι της Τούμπας.

