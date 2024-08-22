Λογαριασμός
Πελίστρι: «Νέες περιπέτειες, ανυπομονώ να σας συναντήσω!»

Το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του Παναθηναϊκού έστειλε μέσω των social media ο Φακούντο Πελίστρι

Στον «αστερισμό» του Φακούντο Πελίστρι κινείται τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή με την απόκτηση του Ουρουγουανού μεσοεπιθετικού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο 22χρονος άσος συμπεριλήφθηκε κατευθείαν στην ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού» και μάλιστα θέτει υποψηφιότητα ακόμα και να αγωνιστεί απόψε (22:00) στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Λανς για τα playoffs του Conference League.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με τους Γάλλους, ο Πελίστρι έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης των «πρασίνων», δηλώνοντας ανυπόμονος για τις νέες περιπέτειες που έρχονται, αλλά και για να γνωρίσει τον κόσμο της ομάδας!

«Νέες περιπέτειες! Ευχαριστώ Παναθηναϊκέ για το καλωσόρισμα ανυπομονώ να σας συναντήσω!», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

