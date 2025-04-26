Το έβδομο, ο Αλβέρτης και η επίσκεψη στα αποδυτήρια των Πρωταθλητών Ευρώπης

Μια βραδιά στο σπίτι του Βασιλιά της Ευρώπης, γεμάτη από εκπλήξεις, έζησαν 100 τυχεροί πελάτες και εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ, την Τρίτη 23 Απριλίου. Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, Μέγας Χορηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, τους υποδέχθηκε στο Globalsat VIP Lounge του ΟΑΚΑ και τους πρόσφερε την απόλυτη εμπειρία που θα ήθελε να ζήσει κάθε φίλος της ομάδας.

Είδαν από κοντά το ιστορικό 7ο τρόπαιο της Euroleague και έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες, γνώρισαν τον legend Φραγκίσκο Αλβέρτη, επισκέφθηκαν τα ανακαινισμένα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, αλλά και τον αγωνιστικό χώρο, όπου περπάτησαν πάνω στο glass floor.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

