Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ και το ιστορικό ρεκόρ απέναντι στον ΠΑΟΚ

Αναμονή τέλος! Η Super League επιστρέφει και το ενδιαφέρον… χτυπάει κόκκινο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με δύο νίκες και μία ήττα, και πλέον φιγουράρει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την Κυριακή (27/4), οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, με στόχο την πρώτη εκτός έδρας νίκη για το νέο έτος και –παράλληλα– ένα σημαντικό βήμα προς το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Champions League.

