Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ και το ιστορικό ρεκόρ απέναντι στον ΠΑΟΚ

Αναμονή τέλος! Η Super League επιστρέφει και το ενδιαφέρον… χτυπάει κόκκινο. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με δύο νίκες και μία ήττα, και πλέον φιγουράρει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Την Κυριακή (27/4), οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, με στόχο την πρώτη εκτός έδρας νίκη για το νέο έτος και –παράλληλα– ένα σημαντικό βήμα προς το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Champions League.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
- Μιλουτίνοφ στο sport-fm.gr: «Ήταν ένα μάθημα για εμάς - Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλα έχουν τελειώσει»
- Ο Τρεντ ισοφάρισε ρεκόρ και κράτησε ζωντανούς τους Μπακς απέναντι στους Πέισερς - Η «διπλή» εμφάνιση του Γιάννη
- «Τρομεροί Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, έχει τα φόντα για να σκουπίσει τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός»: Το σχόλιο Ζέρβα από το ΣΕΦ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.