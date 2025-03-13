Το απόλυτο, ελληνικό ντέρμπι της euroleague παίζεται στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας υποδέχεται τον πρωταθλητή Ευρώπης… Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR, το απόλυτο ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague παίζεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Την Παρασκευή (14/03) τα μάτια όλης της μπασκετικής Ευρώπης στρέφονται στο ΣΕΦ όπου οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχονται τους «πράσινους» του Εργκίν Αταμάν, σε ένα ματς που η ήττα είναι… άγνωστη λέξη!
Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων και στις 21:15 ζήστε, φάση προς φάση, όλη τη δράση, σε περιγραφή του Νίκου Ζέρβα και του Χρήστου Ρομπόλη.
Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ ως τα μεσάνυχτα που ο λόγος περνά στους ακροατές.
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR, την Παρασκευή (14/03) στις 21:15 - Απολαύστε την μπασκετική τιτανομαχία των «αιωνίων», εδώ!
Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
