Το απίθανο buzzer beater τρίποντο του Χουάντσο από το logo του ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέτυχε ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο από το logo του ΟΑΚΑ στην πρώτη περίοδο του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στο Περιστέρι

Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο του Game 1 της προημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL μπροστά με σκορ 25-23 επί του Περιστερίου, χάρη σε ένα απίθανο καλάθι του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός φόργουορντ ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο από το logo του ΟΑΚΑ σε νεκρό χρόνο, σηκώνοντας όλο το Κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο πόδι.

Δείτε το βίντεο με το απίθανο καλάθι του Ισπανού: 

Πηγή: sport-fm.gr

