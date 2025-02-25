Τη φανέλα του Παναθηναϊκού «προβάρει» ο Τίμπορ Πλάις

Τελειώνει η υπόθεση του Τίμπορ Πλάις στον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» βρήκαν τον εκλεκτό του Εργκίν Αταμάν για τη θέση στο «5», καθώς από το απόγευμα της Δευτέρας, μπήκαν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων με την Τραπάνι, στην οποία αγωνίζεται ο Γερμανός, με τη συμφωνία, έστω και προφορικά, να επιτυγχάνεται!

Μάλιστα οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να «τρέξουν» με ταχύτατους ρυθμούς, ακόμη και σήμερα καθώς δεν αποκλείεται ο πολύπειρος σέντερ να βρεθεί ακόμη και την Τρίτη (25/2) στην Αθήνα για να ανακοινωθεί από τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας.

O Πλάις λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και θα «σμίξει» ξανά με τον Εργκίν Αταμάν με τον οποίο είχαν μια άριστη και άκρως επιτυχημένη συνεργασία στην Εφές, κατακτώντας δυο φορές την Ευρωλίγκα (2021, 2022).

Την περασμένη σεζόν, που ήταν η τελευταία του με την Εφές, ο Πλάις είχε 14,5 πόντους μέσο όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα και 7,8 στην Ευρωλίγκα με 43% ποσοστό στο τρίποντο, που αποτελεί ένα καλό στοιχείο του παιχνιδιού του. Φέτος, στο ιταλικό πρωτάθλημα έχει αγωνιστεί σε 17 παιχνίδια με 14 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής και 6 πόντους, 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.



