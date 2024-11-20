Μαρσιάλ στην Equipe: «Νιώθω πολύ ευτυχισμένος στην ΑΕΚ»

Πανευτυχής στην ΑΕΚ δηλώνει ο Αντονί Μαρσιάλ μέσω της “Equipe”, όπου έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν στην «Opap Arena» οι οπαδοί της Ένωσης.



«Νιώθω πολύ ευτυχισμένος εδώ. Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο. Με εντυπωσίασαν οι εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ΑΕΚ. Η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη σε κάθε αγώνα. Αυτό είναι ένα επιπλέον θετικό», επεσήμανε ο Γάλλος επιθετικός.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα αναφέρεται «Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντονι Μαρσιάλ, που έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι, νιώθει ήδη πολύ άνετα στη νέα του ομάδα την ΑΕΚ Αθηνών, με την οποία αγωνίζεται ξανά, σκοράροντας και οδηγώντας το πρωτάθλημα.Δύο μήνες. Ο Αντονί Μαρσιάλ δεν χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο για να βρει μια ζωή πιο συνεπή με αυτή ενός επαγγελματία παίκτη.Φτάνοντας αυτό το καλοκαίρι στο τέλος του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά από εννέα σεζόν τόσο αξιοσημείωτες (90 γκολ σε 317 αγώνες) όσο και ανομοιόμορφες, ο επιθετικός μεταγράφηκε εκεί από τη Μονακό για 80 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 30 σε μπόνους, έφυγε από τους "Κόκκινους Διαβόλους" με βαριά καρδιά. Αλλά με άθικτο κίνητρο. Αυτό αποδεικνύεται από τους πρώτους του αγώνες με την ΑΕΚ Αθηνών, στην οποία εντάχθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, αιφνιδιάζοντας πολύ κόσμο».

