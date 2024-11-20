Έκανε «σεφτέ» για φέτος στο Champions League ο πειστικός Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» παρά την σημαντική απουσία του Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς που ένιωθε ενοχλήσεις στη γάμπα και με τον Τζούριτς σε ρόλο διαγωνίου, πραγματοποίησαν μια ψυχωμένη εμφάνιση στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», επικρατώντας 3-1 σετ της Γκίσεν για τη 2η αγωνιστική!



H ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι, υπό το βλέμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έβγαλε όλη της την ποιότητα στο τάραφλεξ, είχε σε σπουδαία μέρα τον, Ντράγκαν Τράβιτσα, ως δημιουργό και τους Πέριν - Παγιένκ, ως εκτελεστές πήρε την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση!Μαχητική η γερμανική ομάδα που δεν παρέδωσε ούτε στιγμή τα «όπλα» και πήρε το δεύτερο σετ, έχοντας μάλιστα και τον έλεγχο.

Πλέον ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται στα δυο δύσκολα ματς μεκαι Παναθηναϊκό για το, ενώ το επόμενο ευρωπαϊκό ματς είναι προγραμματισμένο για τις25-21, 24-26, 25-16, 26-24

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.