Η UEFA ξεκινά έρευνα κατά του Πέδρο Νέτο για σπρώξιμο σε ball boy της Παρί

Η UEFA ανακοίνωσε έχουν κινηθεί πειθαρχικές διαδικασίες κατά του Πέδρο Νέτο για αντιαθλητική συμπεριφορά, μετά το σπρώξιμο σε ball boy της Παρί Σεν Ζερμέν

Με την πλάτη στον... τοίχο βρίσκεται πλέον η Τσέλσι μετά την βαριά ήττα με σκορ 5-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «16» του Champions League.

Τα πράγματα αναμένεται να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα για τους «μπλε» ενόψει της ρεβάνς του «Στάμφορντ» Μπριζ την ερχόμενη Τρίτη (17/03), αφού είναι πολύ πιθανό ο Πέδρο Νέτο να τιμωρηθεί με αποκλεισμό.

Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως η UEFA ανακοίνωσε πως έχουν κινηθεί πειθαρχικές διαδικασίες κατά του Πορτογάλου στράικερ για αντιαθλητική συμπεριφορά, με αφορμή το σπρώξιμό του σε ball boy των Παριζιάνων στις καθυστερήσεις του χθεσινοβραδινού αγώνα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νέτο κατάλαβε το λάθος του - με το παιδί να πέφτει στο χορτάρι από το βίαιο σπρώξιμο - και κατευθύνθηκε προς τον πιτσιρικά, χαρίζοντάς του τη φανέλα του.

