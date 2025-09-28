Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο, για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφέροντας πως «με τα κουπιά σου ανεβάζεις την Ελλάδα ψηλά».

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση», σημειώνει ο κ. Τασούλας.

«Στέφανε, με τα "κουπιά" σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μητσοτάκης: «Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά»

Και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ, συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, «που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά».

Ειδικότερα ο πρωθυπουργός ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνια. Ευχαριστούμε που σήκωσες την Ελλάδα ψηλά!».

Κακλαμάνης: «Η μεγάλη του διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα»

Τα συγχαρητήριά του έδωσε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο Στέφανος Ντούσκος, με την εξαιρετική του εμφάνιση και την κορυφαία του επίδοση, ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Η μεγάλη του διάκριση μας γεμίζει υπερηφάνεια και ελπίδα, αποδεικνύοντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί διεθνώς. Συγχαρητήρια Στέφανε!» αναφέρει σε δήλωσή του.

