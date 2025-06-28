Τσιριβέγια: «Να καθιερώσουμε τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη»

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη έδωσε ως παίκτης του Παναθηναϊκού ο Πέδρο Τσιριβέγια.



Ο Ισπανός αμυντικός μέσος, ανακοινώθηκε για τα επόμενα δυο χρόνια από τους πράσινους και με δηλώσεις του στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ, μίλησε για τους λόγους που τον ώθησαν να απαντήσει θετικά στην πρόταση του τριφυλλιού.



Επιπλέον ο Τσιριβέγια, ανέλυσε τους στόχους και τα όνειρα του με τον Παναθηναϊκό και έκλεισε με ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας.



Tι σε ώθησε να έρθεις στον Παναθηναϊκό;

Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος. Είναι μια ομάδα που θέλει να μάχεται για τίτλους. Ειδικότερα αυτή τη χρονιά, με τα προκριματικά του Champions League, που προφανώς είναι σημαντικό για έναν παίκτη να συμμετέχει στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, ήταν μια εύκολη απόφαση. Από την στιγμή λοιπόν, που ο Παναθηναϊκός επικοινώνησε με την ομάδα μου, ήταν εύκολο.



Τι ήταν εκείνο που σε δελέασε στο πρότζεκτ που σου παρουσίασε ο σύλλογος;



Με κάλεσε ένα απόγευμα ο ατζέντης μου όταν βρισκόμουν στη Βαλένθια για διακοπές. Μου είπε για το ενδιαφέρον και από εκείνο το σημείο όλα πήγαν πολύ γρήγορα. Αυτό μου έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε πολύ να με αποκτήσει και για εμένα ήταν πολύ σημαντικό να το νιώσω αυτό. Όπως προείπα, οι ημέρες περνούσαν και πλησιάζαμε ολοένα και πιο κοντά. Ήταν πραγματικά μια εύκολη συμφωνία γιατί είδα ότι ο Παναθηναϊκός με ήθελε. Για αυτό είμαι ευγνώμων.



Τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό; Ποιες εικόνες σου ήρθαν στο μυαλό ακούγοντας για το ενδιαφέρον της ομάδας;



Βλέπω τον Παναθηναϊκό ως έναν πολύ μεγάλο σύλλογο στην Ευρώπη. Προφανώς στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη επίσης. Έχω δει παλαιότερα τον Παναθηναϊκό να παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Επίσης, έχω δει να παίζει στον Παναθηναϊκό ο Λουίς Γκαρσία τον οποίο και γνωρίζω από τη Λίβερπουλ. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος, όπου ανυπομονώ να γράψω την ιστορία μου και να συνεχίσω να βελτιώνομαι ως παίκτης σε αυτή τη μεγάλη ομάδα.



Μίλησες με κάποιον που να έχει γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου, προσπαθώντας να συλλέξεις πληροφορίες για τον Παναθηναϊκό;



Όχι ιδιαίτερα. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους που έπαιξαν στην Ελλάδα, αλλά όχι στον Παναθηναϊκό. Και κάποιους άλλους φίλους που έπαιζαν μαζί μου στη Ναντ. Μου είπαν πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος, μου είπαν για τους φανταστικούς οπαδούς και όταν τα έβαλα σε ισορροπία ήταν μια εύκολη απόφαση.



Μετά από την καριέρα σε Ισπανία, Λίβερπουλ, Ολλανδία και Γαλλία, τι φέρνεις μαζί σου στον Παναθηναϊκό;



Θεωρώ ότι παρότι είμαι 28 έχω μεγάλη εμπειρία, αλλά έχω έντονη επιθυμία να βελτιώνομαι. Είναι αλήθεια ότι στα χρόνια μου στη Ναντ, ήμουν αρχηγός ενός μεγάλου συλλόγου και αυτό με βοήθησε να γίνω ηγέτης. Νομίζω ότι μπορώ να φέρω αυτό στον Παναθηναϊκό και είναι φυσικό μου. Θα προσπαθώ να τους βοηθήσω όλους, να βγάλω τον καλύτερο εαυτό από όλους και να είμαστε η καλύτερη ομάδα.



Ποιοι είναι οι στόχοι και τα όνειρά σου ερχόμενος στον Παναθηναϊκό;



Για μένα είναι σημαντικό να καθιερώσουμε τον Παναθηναϊκό ξανά στην Ευρώπη. Τώρα έχουμε μπροστά μας σε μερικές εβδομάδες δύο μεγάλα παιχνίδια με τη Ρέιντζερς. Κατ’ εμέ, ένας τέτοιος σύλλογος πρέπει να αγωνίζεται κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να δείξω τι μπορώ να κάνω στην Ευρώπη κι αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο ήρθα εδώ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει. Πρέπει να κερδίζουμε στο πρωτάθλημα, στο Κύπελλο, σε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, γιατί ο σύλλογος και οι οπαδοί το αξίζουν. Είναι μία δύσκολη πρόκληση να συμμετέχεις σε τρεις διοργανώσεις και να φτάσεις στο τέλος ως η νικήτρια ομάδα αλλά νομίζω ότι είμαστε ικανοί. Με πολλή ταπεινότητα και με πολλή δουλειά θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε στο τέλος της σεζόν να είμαστε όσο το δυνατόν πιο χαρούμενοι με τα αποτελέσματα.



Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού;



Πραγματικά ανυπομονώ να τους συναντήσω! Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να παίξω το πρώτο μου ματς στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτό που μπορώ να τους υποσχεθώ είναι ότι θα δίνω το 100% καθημερινά. Αυτό μπορώ να το υποσχεθώ!

