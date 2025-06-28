Επίσημα στην ΑΕΚ για τέσσερα χρόνια ο Φιλίπε Ρέλβας

Αρχικά το προανήγγειλε και στη συνέχεια το επισημοποίησε για τον Φιλίπε Ρέλβας η ΑΕΚ!



Λίγη ώρα μετά το φιλικό «ξεμούδιασμα» με σκορ 6-0 επί της Βεστχόεκ, η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, το οποίο απέκτησε από τη Βιτόρια Γκιμαράες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

H ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Ο Ρέλβας ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, παρακολούθησε το πρώτο ματς της εποχής Μάρκο Νίκολιτς και πλέον ενσωματώνεται κανονικά στην αποστολή της ομάδας, όντας η τρίτη «κιτρινόμαυρη» προσθήκη, μετά τους Κουτέσα καιΗ ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από τη Βιτόρια Γκιμαράες, του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού Φιλίπε Ρέλβας (Filipe do Bem Relvas Vito Oliveira).Ο Φιλίπε Ρέλβας γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1999 στην πόλη Εσπίνιο και έχει ύψος 1,92. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2019 στην Γ' κατηγορία της Πορτογαλίας με την Πέντρας Ρούμπρας και κατόπιν αγωνίστηκε στην Πορτιμονένσε. Τον περασμένο Ιανουάριο αποκτήθηκε από τη Βιτόρια Γκιμαράες.Στην επαγγελματική του καριέρα, ο Φιλίπε Ρέλβας έχει συνολικά 157 συμμετοχές (με 8 γκολ), εκ των οποίων οι 100 συμμετοχές καταγράφονται στη μεγάλη κατηγορία της Πορτογαλίας με Πορτιμονένσε (89 με 2 γκολ) και Βιτόρια Γκιμαράες (11).Φιλίπε, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ομαδάρα Μας!

