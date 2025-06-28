Νίκολιτς: «Δεν ανησυχώ για τις μεταγραφές»

Με ένα φιλικό ξεμούδιασμα και νίκη 6-0 επί της Βέστχοεκ ξεκίνησε η εποχή, Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.



Η Ένωση βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου διανύει το βασικό στάδιο της προετοιμασία της και ο Σέρβος τεχνικός με δηλώσεις του μετά το πρώτο παιχνίδι, απάντησε σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου για την εικόνα της ομάδας, την απόδοση του Ελίασον, την καθυστέρηση της ενίσχυσης στο αριστερό άκρο της άμυνας και την κορυφή της επίθεσης, αλλά και τον σχηματισμό που επιλέγει.



Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του πρώτου φιλικού:



-Τι εικόνα έχει από το πρώτο φιλικό προετοιμασίας;



«Ένα φιλικό παιχνίδι, είναι πάντα ένα φιλικό παιχνίδι. Αλλά όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου, θέλω να κερδίζουμε γιατί πρέπει να υπερασπιζόμαστε και το επίπεδο του Club που βρισκόμαστε. Θέλουμε πάντα το αποτέλεσμα. Ακόμα κι αν είναι τέτοια φιλικά προετοιμασίας, πρέπει να κερδίζουμε. Δουλεύουμε μόλις τέσσερις ημέρες, προσπάθησαν οι παίκτες να κάνουν ότι τους ζήτησα μέσα από όσα αναλύσαμε και όσα τους έδειξα σε βίντεο στο ξενοδοχείο. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ότι ακολούθησαν όλες τις οδηγίες που τους δώσαμε. Είχαμε πολλούς νέους, ηλικιακά, παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, είναι και πολλοί που έχουν επιστρέψει: Ρότα, Στρακόσα, Κοϊτά, Μαρσιάλ. Όλοι, είναι εδώ σιγά-σιγά, επίσης ο Φιλίπε Ρέλβας είναι μαζί μας από σήμερα. Θα έχουμε έξι νέους παίκτες για το επόμενο φιλικό (σ.σ. συμπεριλαμβάνει και τον Ζίνι που έρχεται την Κυριακή 29/6) γεμίζει η ομάδα μας και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαστε χαρούμενοι που δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ήταν ένα καλό παιχνίδι σήμερα και τρέξαμε καλά, κάτι που είναι σημαντικό γι΄’ αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε.»



-Για τον ρόλο του Ελίασον και την απόδοση του σήμερα με το χατ-τρικ που πέτυχε;

«Είναι πολύ καλός παίκτης, κάτι που είχα ως άποψη και πριν έρθω. Μπορεί να είναι χρήσιμος σε πολλές διαφορετικές θέσεις: Μπορεί να είναι στράικερ, δεύτερος επιθετικός, μπορεί να παίξει στο “10”, μπορεί και στο “8”. Όταν παίζεις 4-4-2 αλλά και 4-2-3-1, μπορεί να παίξει και στα άκρα. Είναι πολύ χρήσιμος. Σε ότι κάνουμε, είναι ένας καλός παίκτης για την ομάδα.».



-Για τα μεταγραφικά και αν ανησυχεί για την καθυστέρηση που υπάρχει με αριστερό μπακ και σέντερ-φορ;



«Όχι, γιατί στην επίθεση είμαστε καλά με τον Ζίνι, τον Πιερό, τον Μαρσιάλ ακόμη και τον Ελίασον. Δουλεύουμε για το αριστερό μπακ, αλλά έχουμε χρόνο. Τα φουλ-μπακ στην αγορά, πάντα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι μεγάλο θέμα, επίσης ψάχνουμε παίκτη για άλλη μια θέση.»



-Για τον ρόμβο που δουλεύει και χρησιμοποίησε σήμερα, αν έχει μείνει ικανοποιημένος και αν θα δούμε και κάτι άλλο;



«Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο σχηματισμός. Πιστεύω, ότι μπορούμε να παίξουμε αυτόν τον σχηματισμό και να τον εφαρμόσουμε πολύ επιτυχημένα. Αν θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο πρωτάθλημα η ΑΕΚ έπαιξε κάτι παρόμοιο. Αλλά, δεν θα πάμε σε όλη τη σεζόν σε έναν δρόμο.».

