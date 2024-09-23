Μεγάλη πτώση σημείωσε η Μαρία Σάκκαρη στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης.

Πληρώνοντας τον τραυματισμό της στο US Open και χάνοντας το τουρνουά της Γουαδαλαχάρα (το οποίο πέρσι κατέκτησε), η 29χρονη τενίστρια έχασε οκτώ θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και έπεσε στο Νο 17 της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά μετά από χρόνια

Σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει η Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:



1. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 10.885 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.716

3. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.220

4. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.871

5. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 5.348

6. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 4.983

7. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 3.920

8. Εμα Ναβάρο (ΗΠΑ) 3.698

9. Ντανιέλε Κόλινς (ΗΠΑ) 3.178

10. Μπάρμπαρα Κρεϊτσκίκοβα (Τσεχία) 3.161

....

17. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 2.517

