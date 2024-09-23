Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για την πρώτη κούπα της σεζόν

Στα τελευταία φιλικά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός δείχνει να αναζητά τη σωστή χημεία, με τις νέες προσθήκες να προσπαθούν να βρουν τον ρόλο τους στην ομάδα. Οι παίκτες που ήταν ήδη στο ρόστερ προσπαθούν να ξαναβρούν τα πατήματά τους και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η ομάδα βρίσκεται σε φάση προσαρμογής και αναζητείται η ισορροπία που θα της επιτρέψει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο, ενόψει του Super Cup, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

