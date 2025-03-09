NBA: Το πάλεψαν για μεγάλη ανατροπή οι Μπακς, όμως αστόχησε στο τέλος ο Λίλαρντ

Την ήττα μέσα στο «Fiserv Forum» γνώρισαν τα ξημερώματα οι Μπακς, οι οποίοι έχασαν με 109-111 από τους Μάτζικ.
Παρότι οι Κυπελλούχοι του NBA πάλεψαν να κάνουν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και έφτασαν μία ανάσα για να τα καταφέρουν αυτό δεν κατέστη δυνατό, με τον Ντέμιαν Λίλαρντ να αστοχεί σε μία προσπάθεια για τρίποντο στην εκπνοή του ματς.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία «γεμάτη» εμφάνιση, κάνοντας άλλο ένα double-double τη φετινή σεζόν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχοντας 37 πόντους (15/23 δίποντα, 7/11 βολές), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 1 φάουλ σε 35 λεπτά.
Από την πλευρά του, ο Λίλαρντ σκόραρε 26 πόντους (5/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, ενώ είχε 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Πολύ σημαντική αποδεικνύεται η απουσία των Τρεντ – Πόρτις που δίνουν λύσεις στην επίθεση για τα «ελάφια».
Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν ο Πάολο Μπαντσέρο με 29 πόντους και ο Κόουλ Άντονι με 22.
Τα δωδεκάλεπτα: 20-34, 47-60, 76-90, 109-111
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Χόρνετς-Νετς 105-102
Ρόκετς-Πέλικανς 146-117
Χοκς-Πέισερς 120-118
Ράπτορς-Γουίζαρντς 117-118
Χιτ-Μπουλς 109-114
Μπακς-Μάτζικ 109-111
Σέλτικς-Λέικερς 111-101
