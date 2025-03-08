Σοκ στην Μπαρτσελόνα, η οποία ανακοίνωσε τον θάνατο ενός μέλους του ιατρικού της επιτελείου, λίγο πριν από την έναρξη της εντός έδρας αναμέτρησής της με την Οσασούνα για την 27η αγωνιστική της La Liga.

Ο λόγος για τον γιατρό της πρώτης ομάδας, Κάρλες Μινάρο Γκαρθία, ο οποίος βρισκόταν στους «μπλαουγκράνα» από το 2017, με τους λόγους που οδήγησαν στο να χάσει τη ζωή του να μην έχουν γίνει γνωστοί.

Έτσι, με την οικογένεια της Μπαρτσελόνα να έχει βυθιστεί στο πένθος και όπως ήταν απολύτως λογικό, η αναμέτρησή της με την Οσασούνα, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00, αναβλήθηκε, παρότι οι δύο αποστολές είχαν φτάσει κανονικά στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα είναι βαθιά λυπημένη που ανακοινώνει τον θάνατο του γιατρού της πρώτης ομάδας, Κάρλες Μινάρο Γκαρθία, αυτό το απόγευμα. Για αυτόν τον λόγο ο αγώνας ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την Οσασούνα έχει αναβληθεί για αργότερη ημερομηνία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπαρτσελόνα και όλο το προσωπικό στέλνουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη οικογένεια και τους φίλους του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.