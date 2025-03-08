Λογαριασμός
Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου συνελήφθη για ένοπλη ληστεία

Μπελάδες για τον Μάρκους Ντένμον, που συνελήφθη στην Οκλαχόμα για ένοπλη ληστεία

Ντένμον

Σε μεγάλες περιπέτειες με τον νόμο φαίνεται πως μπήκε ο Μάρκους Ντένμον.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού (2017/18) και του Περιστερίου (2022/23) συνελήφθη μαζί με τον αδερφό του, Μάλικ, καθώς κατηγορούνται ότι λήστεψαν μία γυναίκα υπό την απειλή όπλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 17 Ιανουαρίου στην Τάλσα της Οκλαχόμα, με το θύμα να καταθέτει πως της αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και μετρητά περίπου 15 με 16 χιλιάδων δολαρίων.
Η εγγύηση για τον 34χρονο σήμερα γκάρντ ορίστηκε στις 50.000 δολάρια.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Περιστέρι σύλληψη
