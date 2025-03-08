Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου συνελήφθη για ένοπλη ληστεία

Σε μεγάλες περιπέτειες με τον νόμο φαίνεται πως μπήκε ο Μάρκους Ντένμον.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού (2017/18) και του Περιστερίου (2022/23) συνελήφθη μαζί με τον αδερφό του, Μάλικ, καθώς κατηγορούνται ότι λήστεψαν μία γυναίκα υπό την απειλή όπλου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 17 Ιανουαρίου στην Τάλσα της Οκλαχόμα, με το θύμα να καταθέτει πως της αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και μετρητά περίπου 15 με 16 χιλιάδων δολαρίων.

Η εγγύηση για τον 34χρονο σήμερα γκάρντ ορίστηκε στις 50.000 δολάρια.

Former Mizzou star Marcus Denmon charged with robbery with dangerous weapon in Oklahoma.https://t.co/4URqCvwz3y — KSHB 41 News (@KSHB41) March 8, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.