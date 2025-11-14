Τέλος ο Κορόνα απ’ τη Βαλένθια, άνοιξε ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό

Άνοιξε ο δρόμος για τον Κορόνα στον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό παράγοντα, τον οποίο ευχαριστεί «για την αφοσίωσή του τα πέντε τελευταία χρόνια και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον».

Πλέον, απομένει να έρθει στην Ελλάδα για να δρομολογηθεί η ανάληψη των καθηκόντων του στο «τριφύλλι», καλύπτοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ο 44χρονος Ισπανός βρέθηκε στη Βαλένθια από το 2020 και αρχικά η συνεργασία του με τις «νυχτερίδες» αφορούσε το τμήμα σκάουτινγκ, έπειτα ανέλαβε τη θέση για την οποία προορίζεται και στον Παναθηναϊκό, ενώ, από το 2022 είχε τον τίτλο του αθλητικού διευθυντή στην ισπανική ομάδα.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε επίσης στις Σαραγόσα, Αλμπαθέτε, Αλμερία, Πόλι Εχίδο και Brisbane Roar στην Αυστραλία, ενώ, αποσύρθηκε το 2017, σε ηλικία 36 ετών…

Η Αλμερία ήταν η ομάδα στην οποία κρέμασε τα παπούτσια του και ανέλαβε αμέσως για μια διετία, ως αθλητικός διευθυντής…

