Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε την Άκρινγκτον Στάνλεϊ για τον 3ο γύρο του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού, πρόσφερε στην αντίπαλό της μια μοναδική εμπειρία με την παρουσία στο «Άνφιλντ», αλλά φυσικά το ξεκάθαρο φαβορί αυτής της κόντρας επιβεβαίωσε τον τίτλο του και προκρίθηκε με το τελικό 4-0.

Ο Άρνε Σλοτ έκανε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ομάδας, τοποθέτησε τον Μόρτον στα χαφ μαζί με τους Έλιοτ και Σόμποσλαϊ, ενώ, ο 16 ετών και 135 ημερών επιθετικός, Ρίο Ενγκουμόχα, έγινε ο νεαρότερος που παρίσταται για τους «κόκκινους» στα χρονικά της παρουσίας τους στο Κύπελλο Αγγλίας.

Τα γκολ ήρθαν από το εύκολο πλασέ του Ζότα σε κενή εστία (29’) έπειτα από ασίστ του Νούνιες, ένα υπέροχο δεξί σουτ του Άρνολντ (45΄), ένα τελείωμα του Ντανς σε κενή εστία από προσπάθεια του Κιέζα (76’) και με τον τελευταίο να σουτάρει δυνατά με το δεξί στο 89' για το πρώτο του τέρμα με το κλαμπ του λιμανιού.

Η Άκρινγκτον Στάνλεϊ που απήλαυσε την αναμέτρηση και την επίσκεψη στο «Άνφιλντ» έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος και είχε και δοκάρι! Βασικός ήταν ο Τσιμίκας για τους «κόκκινους», παίζοντας σε ολόκληρο το 90λεπτο.

Η Μπέρμιγχαμ με γκολ από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης απέναντι στην Λίνκολν πορεύτηκε στον δρόμο που την οδήγησε στον επόμενο γύρο. Ο Ντάικς στο 77' σιγούρεψε τη νίκη με το δεύτερο τέρμα των «μπλε», ενώ, ο Μακάμα μείωσε στο 90' για το 2-1.

Η Γουλβς εξ αρχής έδειξε ποιος ήταν το αφεντικό στη «μονομαχία» με την Μπρίστολ Σίτι για να προκριθεί με το ίδιο σκορ (2-1). Προηγήθηκε με την κεφαλιά – ψαράκι του Αΐτ – Νούρι στο 10’ και το ωραίο «τσίμπημα» της μπάλας του Γκόμες πάνω από τον γκολκίπερ για το 2-0 στο 21’. Ο Τουάιν απλά μείωσε στο τελικό σκορ. Ένα γκολ του Βάιμαν στο 70ο λεπτό χρειάστηκε η Μπλάκμπερν στην έδρα της Μίντλεσμπρο (1-0) για να την πετάξει εκτός συνέχειας και να πάρει το «εισιτήριο» για τον 4ο γύρο.

