Τελικός Champions League: Χάος στην Κωνσταντινούπολη - Μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι, οπαδοί περπατούν χιλιόμετρα για το γήπεδο

Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες στην Κωνσταντινούπολη, ελέω και του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ.

Μάλιστα, το εν λόγω φαινόμενο είναι αρκετά σύνηθες στην Πόλη, καθώς κατοικείται από περίπου 16 εκατ. ανθρώπους. Η διοργανώτρια αρχή είχε συστήσει στους οπαδούς των δύο ομάδων να μετακινηθούν προς το «Ατατούρκ Ολιμπιάτ» με λεωφορείο, κάτι που δεν έγινε πράξη, καθώς πολλοί εξ αυτών χρησιμοποίησαν το μετρό. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς υπάρχουν τεράστιες ουρές.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στον περσινό τελικό στο Παρίσι, κάτι που είχε καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα.

Inter Milano & Botev Plovdiv in Istanbul today ahead of the Champions League final tonight! pic.twitter.com/NZNpbInYtp

❌ Bottlenecked roads

❌ 2 hour wait for shuttle buses

❌ Overcrowded Metro line@Alex_Crook provides an update on the travel situation in Istanbul ahead of the #UCLFinal pic.twitter.com/2TlzUUxLMY