Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ταμπόρδα: Γιατί βγήκε στο 28’ κόντρα στη Σαν Λορέντσο

Ο μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού «θυσιάστηκε» λόγω αποβολής συμπαίκτη του

paopantou

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα, που βρίσκεται στο «ραντάρ» του Παναθηναϊκού για τη θέση «10», ξεκίνησε βασικός στη νίκη της Πλατένσε επί της Σαν Λορέντσο (2-1), ωστόσο αγωνίστηκε μόλις για 28 λεπτά.

Ο Κίλι Γκονσάλες τον απέσυρε πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο, θέλοντας να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του μετά την αποβολή του Βάσκες στο 20’.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark