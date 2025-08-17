Ταμπόρδα: Γιατί βγήκε στο 28’ κόντρα στη Σαν Λορέντσο

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα, που βρίσκεται στο «ραντάρ» του Παναθηναϊκού για τη θέση «10», ξεκίνησε βασικός στη νίκη της Πλατένσε επί της Σαν Λορέντσο (2-1), ωστόσο αγωνίστηκε μόλις για 28 λεπτά.

Ο Κίλι Γκονσάλες τον απέσυρε πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο, θέλοντας να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του μετά την αποβολή του Βάσκες στο 20’.

