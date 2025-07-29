Οργή επικρατεί στις τάξεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με τη στάση του Ερασιτέχνη για το καυτό ζήτημα της Νέας Τούμπας και ειδικότερα για τις εγγυήσεις που ζητά από τον Ιβάν Σαββίδη σχετικά με την υλοποίηση του μεγαλόπνοου έργου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ιστοσελίδας voria.gr, στη Μικράς Ασίας καυτηριάζουν το γεγονός πως από τον ασπρόμαυρο ΑΣ έδειξαν «μηδενικό σεβασμό» στον ομογενή επιχειρηματία, αντιμετωπίζοντάς τον κάθε άλλο παρά ευεργέτη τόσο του ποδοσφαιρικού τμήματος όσο και ευρύτερα του συλλόγου.

Μάλιστα, δύο είναι τα σημεία στα οποία δίνουν βάση οι ιθύνοντες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ζήτημα του καινούργιου γηπέδου.

Αρχικά για το θέμα της εγγυητικής υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένη κοστολόγηση για το έργο. Χαρακτηρίζουν, μάλιστα, προσβλητικό το αίτημα του Ερασιτέχνη για «οικονομικές εγγυήσεις», λες και, όπως τονίζουν, ο Ιβάν Σαββίδης είναι κάποιος ξένος για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σημειώνουν, δε, ότι έχουν προσκομίσει δύο επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που εξηγούν πότε και πώς κατατίθενται οι εγγυητικές.

Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου Μέσου, ο ποδοσφαιρικός Δικέφαλος εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το ποσό που δαπάνησε για το κόστος των μελετών και τις συνεργασίες αναφορικά με τη Νέα Τούμπα (π.χ Populοus). Ειδικότερα το ποσό αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ (θα αυξηθεί με τους τόκους) και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εφόσον αποφασίσει αυτήν την οδό, θα το διεκδικήσει στρεφόμενη προσωπικά κατά των μελών του ΔΣ του Ερασιτέχνη που είχαν συναινέσει για την εκκίνηση αυτών των διαδικασιών.

Θυμίζουμε, υπάρχουν σκέψεις προκειμένου ο Ιβάν Σαββίδης να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τα πάντα σε σχέση τόσο με το γήπεδο όσο και την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ.

