Ο Βρούτσης παρουσία Κομπότη ανακοίνωσε έργα αξίας 500.000 ευρώ στο γήπεδο του Λεβαδειακού

Στη Στερεά Ελλάδα βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του με επίκεντρο την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε το «παρών» στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», όπου είχε συνάντηση με τοπικούς φορείς και τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λεβαδειακός, Γιάννη Κομπότη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ανακοινώθηκαν νέα έργα συνολικού ύψους 750.000 ευρώ για Λιβαδειά και Δελφούς, με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής. Ξεχωρίζει το έργο της επέκτασης στεγάστρων στην κερκίδα του «Λάμπρος Κατσώνης», το οποίο αφορά άμεσα τον Λεβαδειακό και υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ.

Ο Γιάννης Βρούτσης γνωστοποίησε τις εξελίξεις και μέσω των social media, δημοσιεύοντας στιγμές από τις επαφές του και τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλευρό του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λεβαδέων Δημήτρης Καραμάνης, ο βουλευτής Ελευθέριος Κτιστάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.