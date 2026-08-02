Αίγιο: Εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις απατών με συνολική λεία 169.500 ευρώ – Συνελήφθη ένας άνδρας

Μέλος εγκληματικής ομάδας, η οποία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες στην Αιγιάλεια, συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ έπειτα από τις έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκαν συνολικά έξι περιπτώσεις απατών με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση να ανέρχεται στις 169.500 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ο κατηγορούμενος, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, είχαν συγκροτήσει το τελευταίο δεκαήμερο εγκληματική ομάδα, διαπράττοντας συνολικά έξι περιπτώσεις απατών.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καλούσαν τηλεφωνικά ηλικιωμένα άτομα, προσποιούμενοι τους λογιστές και στη συνέχεια τους ζητούσαν να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους, χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους από δορυφόρο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με το ρόλο του εισπράκτορα, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη στο σπίτι του, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε ένα φωσφορούχο γιλέκο, έγγραφα, καθώς και μια μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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