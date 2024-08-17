Μετά τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ, ξεκίνημα με το δεξί στην Premier League και για την Άρσεναλ. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα νίκησε 2-0 υποδεχόμενη τη Γουλβς και, εν αντιθέσει με τις δύο προαναφερθείσες, η επικράτησή της ήρθε αρκετά πιο εύκολα.

Οι Λονδρέζοι είχαν μεγάλους πρωταγωνιστές τους Χάβερτς και Σάκα, οι οποίοι αντάλλαξαν ρόλους στα δύο γκολ της ομάδας τους.

Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 25', με τον Σάκα να βγάζει γλυκιά σέντρα και τον Χάβερτς να τελειώνει ιδανικά τη φάση με κεφαλιά. Εάν και είχαν πολλές στιγμές, έπρεπε να φτάσει το 74' για να θέσουν γερές βάσεις νίκης οι γηπεδούχοι, με τον Χάβερτς να σπάει στον Σάκα, ο οποίος με πλασεδάρα στην κλειστή γωνία διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Να σημειωθεί ότι για τους «λύκους» πέρασε αλλαγή στο 75' ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια των 17:00, οι Νιούκαστλ και Μπράιτον έφτασαν σε σημαντικές νίκες. Η πρώτη με 1-0 εντός έδρας επί της Σαουθάμπτον. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο «τρίποντο» χάρη στο τέρμα του Ζοέλινγκτον στο 45', παρά το γεγονός ότι από το 28' αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο λόγω απευθείας κόκκινης στον Σαρ.

Από την πλευράς τους, οι «γλάροι» ξεκίνησαν με σπουδαίο «διπλό» (0-3) επί της Έβερτον και σκόρερ τους Μιτόμα (26'), Γουέλμπεκ (56') και Αντιγκρά (87'). Ενδιάμεσα, στο 66', ο Άσλεϊ Γιανγκ αποβλήθηκε αφήνοντας με δέκα τα «ζαχαρωτά» που ξεκίνησαν με το αριστερό και σ' αυτήν τη σεζόν.

Τέλος, στο Νότιγχαμ η Φόρεστ ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπόρνμουθ δεχόμενη διπλό σοκ. Καταρχάς, επειδή είδε στο 15' τον Ντανίλο έχει υποστεί σοκαριστό τραυματισμό. Μάλιστα, μπορεί να συνήλθε γρήγορα και να άνοιξε το σκορ στο 23' με τον Γουντ, ωστόσο στο φινάλε και συγκεκριμένα στο 87' δέχθηκε την ισοφάριση από τον Σεμενιό.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (16/8)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ 1-0

(87' Ζίρκζεϊ)

Σάββατο (17/8)

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2

(60' Ντιόγκο Ζότα, 65' Σαλάχ)

Άρσεναλ-Γουλβς 2-0

(25' Χάβερτς, 74' Σάκα)

Έβερτον-Μπράιτον 0-3

(26' Μιτόμα, 56' Γουέλμπεκ, 87' Αντινγκρά)

Νιούκαστλ-Σαουθάμπτον 1-0

(45' Ζοέλιντον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ 1-1

(23' Γουντ - 87' Σεμένιο)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή (18/8)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα (19/8)

Λέστερ-Τότεναμ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (2ης) αγωνιστικής:

Σάββατο (24/8)

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουιτς (17:00)

Σαουθάμπτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Τότεναμ-Έβερτον (17:00)

Φούλαμ-Λέστερ (17:00)

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή (25/8)

Γουλβς-Τσέλσι (16:00)

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ (16:00)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:30)

Πηγή: skai.gr

