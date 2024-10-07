Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Ηλιούπολη. Η ομάδα του Παπαβασιλείου επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, για την 3η αγωνιστική της Super League 2.

Η Ηλιούπολη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Μαυρία να δίνει σκορ στο ματς, γράφοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Μάλιστα, η ομάδα του Παπαβασιλείου πατούσε καλύτερα και άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 22' με τον Βασιλούδη να έχει δοκάρι.

Ό,τι δεν κατάφεραν να κάνουν οι γηπεδούχοι, το πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 42ο λεπτό με τον Ντε Τομάς, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1.

Τελικά, ο Βασιλούδης πήρε το... αίμα του πίσω στο 62ο λεπτό, σκοράροντας με σουτ για να δώσει εκ νέου το προβάδισμα στην Ηλιούπολη.

Το παιχνίδι στο τελευταίο του μισάωρο απέκτησε άγρια ομορφιά, η Παναχαϊκή ανέβηκε στο γήπεδο και πίεσε ασφυκτικά για την ισοφάριση. Πάρα τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε όμως δεν κατάφερε να βρει το δεύτερο γκολ και έφυγε από την Ηλιούπολη με ήττα, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν το πρώτο τους τρίποντο στη σεζόν.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

A’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10.2024

ΠΑΟΚ Β – Μακεδονικός 2-1

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.10.2024

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – ΑΕΛ 1-3

(31' Κόλα - 47'/60' Πασάς, 93' Μωραΐτης)

Ηρακλής – Καβάλα 1-1

(74' Τσιριγώτης - 34' Παπαδόπουλος)

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.10.2024

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 0-0

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.10.2024

Διαγόρας – Καμπανιακός 0-1

(36΄Κωτσόπουλος)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.10.2024

Παναργειακός – Πανιώνιος 0-2

(30' Στούπης, 76' Κολοβός)

Κηφισιά – ΑΕΚ Β 4-2

(9' Παντελίδης, 14' Ρότσα, 21' Μάναλης, 87' Σμπώκος – 11', 57' Σόσα)

Αιγάλεω – Καλαμάτα 1-1

(54' Καρβούνης - 30' Μορέιρα)

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.10.2024

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Asteras B Aktor – Χανιά 1-1

(92' Οκό - 26' Κόλα)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Παναχαϊκή 2-1

(5’ Μαυρίας, 62’ Βασιλούδης - 42’ Ντε Τομάς)

Η επόμενη (4η) αγωνιστική

A’ ΟΜΙΛΟΣ

Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα

ΑΕΛ-Ηρακλής

Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Διαγόρας

Καβάλα-Νίκη Βόλου

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Πανιώνιος-Αιγάλεω

Παναχαϊκή-Κηφισιά

Χανιά-Παναργειακός

Ηλιούπολη-Asteras Β AKTOR

ΑΕΚ Β-Καλαμάτα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.