Τρεις μεγάλες χορηγικές συμφωνίες που είχε συμφωνήσει η Μάντσεστερ Σίτι με εταιρείες που συνδέονται με την αραβική ιδιοκτησία του συλλόγου εμποδίστηκαν κατά τρόπο αθέμιτο, έκρινε ανεξάρτητη διαιτητική επιτροπή που εξέταζε προσφυγή των πρωταθλητών Αγγλίας.

Η υπόθεση δεν αφορά την παραπομπή του συλλόγου του Μάντσεστερ σε πειθαρχική επιτροπή με 115 κατηγορίες παραβιάσεων των οικονομικών κανόνων της Premier League, αλλά τους λεγόμενους κανόνες APT (περί συναλλαγών με εταιρείες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των συλλόγων του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου).

Πρόκειται για κανόνες που υιοθετήθηκαν από την Premier League τον Δεκέμβριο του 2021 μετά από την αγορά της Νιούκαστλ από τους Σαουδάραβες. Οι κανόνες υπέστησαν τροποποιήσεις στην αρχή του έτους, με κάποιες από αυτές να κρίνονται «παράνομες» καθώς αντίκεινται στο νόμου περί Ανταγωνισμού στην αγορά.

Οι χορηγίες για τη Σίτι που εμποδίστηκαν ήταν από την αεροπορική εταιρεία Etihad, την τράπεζα First Abu Dhabi Bank και το πεντάστερο ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι Emirates Palace, που συνδέονται με τον μεγαλομέτοχο του συλλόγου σεΐχη Μανσούρ.

Η απόφαση της επιτροπής, που απαρτιζόταν από τρεις γνωστούς παλαιούς δικαστές, ανοίγει δυνητικά το δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες εμπορικές χορηγικές συμφωνίες από το Άμπου Ντάμπι για τη Σίτι και αντιστοίχως για άλλους συλλόγους.

Παράλληλα δε, το σκεπτικό της απόφασης δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο για άλλους συλλόγους της Premier League, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί με άτοκα δάνεια από τους ιδιοκτήτες και μετόχους. Στην κατηγορία αυτή τυγχάνει να υπάγεται η εκ των βασικών διεκδικητριών του τίτλου Άρσεναλ.

Ο κίνδυνος έγκειται στο ότι οι δικαστές αποφάνθηκαν πως οι κανόνες APT που οδήγησαν στην απαγόρευση χορηγιών για τη Σίτι για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας είναι άδικοι, διότι άλλοι σύλλογοι δεν επιβαρύνονται με τόκους επί δανείων που λαμβάνουν από τους μετόχους.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η διαιτητική επιτροπή έκρινε πως η εισαγωγή των νέων κανόνων ATP από την Premier League είναι δικαιολογημένη και πως είναι σωστές οι επιδιώξεις, το πλαίσιο και το γενικότερο σύστημα λήψης αποφάσεων των κανόνων.

Πάντως ειδικοί επισημαίνουν ότι η απόφαση ανοίγει το δρόμο στη Μάντσεστερ Σίτι ακόμα και για διεκδίκηση αποζημίωσης από την Premier League.

Η υπόθεση είχε χωρίσει τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου σε δύο στρατόπεδα, με επικεφαλής στο ένα τη Σίτι και στο άλλο ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ που έχουν χρηματοδοτηθεί με υψηλό άτοκο δανεισμό από τους μετόχους τους.



